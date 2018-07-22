Festivaller için son çağrı

Geçirdiğiniz bütün yazları unutun. Bu yaz festival dolu bir program sizi bekliyor. Hem yurtiçinde hem yurtdışında katılabileceğiniz, sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz müzik festivalleri başlıyor. Binlerce kişiyle dans edecek ve festivallerdeki etkinliklerle kalıplarınızdan kurtulacaksınız. Kamp alanlarında arkadaşlarınızla vakit geçirecek ve dünyanın dört bir yanından yeni insanlarla tanışacaksınız. Seyahat platformu Tripoki bu yazın en gözde festivallerinin programını açıkladı. Tomorrowland, Boom - Belçika
Dokuz gün sürecek Tomorrowland
20 Temmuz'da başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük festivalleri arasında yer alan Tomorrowland, Vini Vici, Tiesto, Tokyo Machine gibi ünlü isimleri Belçika
'da ağırlayacak. Festivale katılanlar eğlence ve müzik dolu günün sonunda masalsı bir kasabada konaklayacak. Adı DreamVille olan bu kasabada her türlü bütçeye hitap eden konaklama seçenekleri var. Kaldığınız yer festival konseptinde elbette bir çadır. Festival dokuz gün sürse de istediğiniz güne katılabiliyorsunuz. ?Sziget Festival, Budapeşte - Macaristan Sziget Festivali
Avrupa'nın en büyük müzik ve kültür festivallerinden biri. Büyüklüğü biraz da 450 bin kişi ağırlamasından kaynaklanıyor. Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Dua Lipa ve Arctic Monkeys gibi isimler bu festivalde bir araya geliyor. Elbette Türkiye'den katılan sanatçılar da olacak. Ezhel ve Baba Zula festivalde sahne alacak. Festival 8-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. ?Burning Man, Nevada - ABD Burning Man
festivalini duymayan yoktur. Son yıllarda Türkiye'de de sosyal medyanın etkisiyle de adını çokça duyuran festival, bu yıl 26 Ağustos'ta başlayacak. Her yıl binlerce kişi Nevada'da kurulan Black Rock adlı şehre akın ediyor. Bu şehir çölün ortasına geçici olarak kuruluyor. Festivalin olayı, tüm imkanların sizin elinizde olması. Para burada önemsiz. Binlerce insan birbiriyle hediyeleşiyor. Bu bir festival geleneği gibi bir şey. Etkinliğin sonunda insan bedenini ve kalıpları temsil eden dev bir tahta adam heykeli yakılıyor. Festival sonunda zor çöl şartlarından çıkan katılımcılar eşyalarını toplayıp ayrılıyor. Burning Man 3 Eylül'de sona erecek.