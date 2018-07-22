Gemiyle balayı macerası

Seyşeller, Mauritius, Madagaskar, Reunion... Mavinin eşsiz tonlarına sahip Hint Okyanusu'nda romantik bir balayı geçirmek hayal değil. Üstelik turu lüks Costa Victoria Cruise gemisiyle yapıyorsunuz. Setur'un turlarında Türkiye
dışından başlayan cruise seyahatlerine uçak bileti ücreti de pakete dahil olarak sunuluyor. Birer tatil köyü olan cruise gemileri
, güneşlenme terasları, yüzme havuzları, spa ve spor imkanlarını misafirlerine sunuyor. Gemilerde rock konserleri ve partiler gibi pek çok etkinlik bulunuyor.