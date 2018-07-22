Küçük ayaklar Avrupa’da

Avrupa
'nın seyahat şehirleri Londra
, Roma, Floransa ve Barselona'yı bir de çocukların gözünden keşfetmeye ne dersiniz? Çocuklarınız bu önemli kültür şehirlerini gezerken teknolojiden bilim ve sanata kadar pek çok konuda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Seyahat boyunca çocuk eğlence merkezleri, müzeleri, film platoları ve daha pek çok keyifli rota çocukları ve aileleri bekliyor. DİNOZORLARLA BULUŞMA
İngiltere'nın başkenti Londra çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir dünya sunuyor. Çocuklar, Londra'da Harry Potter
filminin dünyası ile tanışma imkanı buluyor. Filmin geçtiği yerleri ziyaret etmek çocuklar için çok özel bir deneyim oluyor. Harry Potter'in Londra'ya etkisi elbette çok büyük ama çocuklar için şehir sadece bununla sınırlı değil.
Londra tam bir müze kenti. Üstelik çocukların ilgisini çeken de birçok müzesi bulunuyor. Bunlardan biri Doğa Tarihi Müzesi... Çocuklar bir dinozor türü olan Diplodocus'u görebilmenin keyfini yaşarken, botanik (bitki bilimi), etnoloji (böcek bilimi), mineraloji (maden bilimi), paleontoloji (taş yada fosil bilimi) ve zooloji (hayvan bilimi) bölümlerinde farklı bir deneyim yaşıyor. AVRUPA'NIN EN BAŞARILI BİLİM MÜZESİ
Çocuk dostu şehirlerden bir diğeri de İspanya
'nın başkenti Barselona... Çocukların mutlaka görmesi gereken yerlerin başında interaktif bilim müzesi CosmoCaixa geliyor. Müzenin salonları sıra dışı görünümüyle sadece çocukları değil, aileleri de etkileyecek cinsten. Çocuklar burada fizik, kimya, arkeoloji, uzay bilimi gibi bilim dallarına ait birçok objeyi bir arada görebiliyor. Çocuklarla yapılacak Barselona turunda görülmesi gereken bir diğer yer PortAventura World... Bu mekanın park kısmında tematik alanlar bulunuyor. Çocuklar burada Meksika'dan bir Amerikan kasabasına geçebilir, eski Maya kalıntılarını görebilir. EĞLENCE DORUKTA İtalya
'nın başkenti Roma, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Roma'da çocukların en çok ilgisini çeken yerlerin başında bir eğlence parkı olan Cinecitta World
geliyor. Roma'da şehrin dışında outlet mağazalarıyla ünlü olan Castel Romano'daki parkta çocuklar roller coaster'dan eğlence tünellerine kadar birçok yerde doyasıya eğleniyor. HEYKEL YAPMAYA FLORANSA'YA...
İtalya'nın sanat şehri Floransa'da çocuklar yaratıcılıklarını geliştirecek aktivitelerde bulunabilir. Mesela Galleria dell'Accademia'da çocuklar heykel yapımını yakından tanık olma şansına sahipler. Ayrıca burada Michalengo'nun Davut heykelinin orijinal halini de görebilirler. Bunun yanı sıra, şehir çocukluk kahramanımız Pinokyo'nun da doğduğu yer.
Çocuklar, şehrin birçok noktasında Pinokyo ürünleri ile karşılaşıyor. Pinokyo mağazasından parklarına kadar çocukları eğlenceli bir dünya bekliyor. Ayrıca bazı atölyelerde kuklanın nasıl yapıldığına da tanık olmak mümkün. ALTERNATİF ROTALAR
Avrupa'da Roma, Londra ve Barselona gibi rotalar çocuk dostu olarak öne çıksa da, alternatif yerleri de listenize yazabilirsiniz. Mesela, Amsterdam'da çocukların çok sevebileceği Nemo Bilim Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Çocuklar burada yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri her türlü fiziksel olayı deney yoluyla öğrenebilme şansına sahip.
Danimarka'da ise çocukları gelişim oyuncaklarından Lego bekliyor. Avrupa'daki legoland parkların en büyüğü olan Legoland Billund, her yaştan çocukların ilgisini çekiyor. Yılda iki milyon kişinin ziyaret ettiği mekan çocukların hayal dünyasının gelişmesinde etkili oluyor. Ayrıca Almanya'nın Freiburg, Fransa'nın Strasbourg şehirleri arasında yer alan Europa-Park da, Disneyland'dan sonra Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyor. ?YOLLARA DÜŞME VAKTİ
Şehrin İstanbul, düzenlediği kültür turlarında farklı medeniyetleri deneyimleme, değişik kültürleri tanıma, çeşitli lezzetler tatma fırsatı sunuyor.
Düzenlenen turlar sırasında Çıldır Gölü'nde kızakla kayabilir, Longoz Ormanları'na gidebilir, antik kentleri gezebilir ve Nemrut Dağı
'nda gün batımını deneyimleyebilirsiniz. GEMİYLE BALAYI MACERASI
Seyşeller, Mauritius, Madagaskar, Reunion... Mavinin eşsiz tonlarına sahip Hint Okyanusu'nda romantik bir balayı geçirmek hayal değil. Üstelik turu lüks Costa Victoria Cruise gemisiyle yapıyorsunuz. Setur'un turlarında Türkiye dışından başlayan cruise seyahatlerine uçak bileti ücreti de pakete dahil olarak sunuluyor. Birer tatil köyü olan cruise gemileri, güneşlenme terasları, yüzme havuzları, spa ve spor imkanlarını misafirlerine sunuyor. Gemilerde rock konserleri ve partiler gibi pek çok etkinlik bulunuyor.