Pardon, bu plajın pembesi yok mu?

Artık tatil planlama anlayışımız değişti. Yazlık rotalarımızı belirlerken birçok farklı özelliği gözden geçiriyoruz. Sadece denize girip, güneşlenmek yeterli değil. Hayalimiz biraz daha egzotik ve farklı yerler... Hem bembeyaz kumlara ayak basalım, hem de Hindistan cevizi sütümüzü yudumlayalım. Bunları yaparken su sporlarını da eksik etmeyelim. Yeri gelsin balinalarla yüzelim, yeri gelsin pembe bir plajın ortasında yüzümüzü güneşe dönelim... Okyanusların ortasında adını sürekli duyduğumuz o tatil beldelerine gitme vakti geldi. Gelin, popüler ve birbirinden ilginç özellikleriyle ön plana çıkan bu beldelerin tertemiz kalabilmiş plajlarına uzanalım.
Pink Beach, Flores, Endonezya
Doğanın mucizesi
Endonezya'da bulunan Pink Beach bir doğa harikası olarak kabul ediliyor. Muhteşemliğinin sebebi ise plajın pembe olması. Pembe plaj mı olur diyorsanız, izin verin açıklayalım. Plaj pembe rengini mercan resiflerinde kırmızı bir pigment oluşturan Foraminifera adlı mikroskobik hayvanlardan alıyor. Bu küçük parçalar beyaz kumlarla birleşince ortaya pembe bir renk çıkıyor. Bu pembe plajlardan dünyada sadece yedi tane var. Mutlaka bu kumların tadını çıkarmalı, ışıltılı fotoğraflar çekilmelisiniz.
Pass Island, Coron, Filipinler
Palmiye ağaçları arasından güneş
Bembeyaz kumlara bastığınızı hayal edin. Kafanızı kaldırıp palmiye ağaçlarının arasından gelen güneş ışıklarını görmeye çalışıyorsunuz. Elinizde buz gibi bir içecekle kumsala uzanıyorsunuz. Kumlar o kadar beyaz ve ince ki adanın berrak sularına girmeye başladığınızda bile kumların kuru mu ıslak mı olduğunu anlayamıyorsunuz. Burası seyahat broşürlerinde gördüğünüz o fotoğrafları size yaşatıyor. Sığ suları olduğundan şnorkelle dalmak için de elverişli.
Phi Phi Adaları, Tayland
Tayland'ın süperstarı
Phi Phi Adaları, Güney Tayland'da Andaman Denizi ve Phuket arasında bulunuyor. Tayland'ın süperstarı bu adalar bugüne kadar birçok filme konu oldu. Phuket'ten yaklaşık 1,5 saatlik bir feribot yolculuğuyla buraya ulaşabiliyorsunuz. Renkli bir denizaltı hayatı, çeşit çeşit hayvanlar ve tropikal plajlarıyla yabancı turist
lerin gözdesi.
San Onofre Plajı, Kaliforniya, ABD
2,5 milyon turist
San Onofre Plajı, Kaliforniya'nın en popüler plajlarından biri. Sörfçüler, yüzücüler, kampçılar, kayakçılar, balıkçılar hatta bisikletçiler bile her yıl burada. Plaj yılda yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor ve aynı zamanda Kaliforniya'daki en çok ziyaret edilen beş eyalet parkından biri. Zaman zaman denizde balinalar, yunuslar ve denizaslanları görebilirsiniz.
Paje, Zanzibar
Hint Okyanusu'nun yıldızı
Tanzanya kıyılarında yer alan Paje, Hint Okyanusu
'nun doğa harikası Zanzibar adasında bulunuyor. Bu adanın doğu kıyısında yer alan Paje küçük bir köyün sınırladığı devasa uzunlukta ve bembeyaz bir kumsala sahip. Sahil kenarında oteller ve restoranlar var. Beyaz kumları, rüzgarda sallanan palmiye ağaçları ve muhteşem turkuvaz okyanusuyla Paje size çarpıcı bir günbatımı da sunuyor.
Kedros, Donousa, Yunanistan
Turkuvaz bir deniz
Kedros, Yunanistan'ın Donousa Adası'nın Starvos Köyü'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kumlu bir plaj. Donousa'nın en büyük plajı ve turkuvaz sulara sahip. Kedros, genellikle kalabalık olmadığından, kampçılar için ideal. Çünkü ada çok turistik değil. Kendros'a araç girmediği için sahilde uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Buraya ulaşım ise teknelerle sağlanıyor.