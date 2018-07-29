Haberler Seyahat Haberleri Pardon, bu plajın pembesi yok mu?

Pardon, bu plajın pembesi yok mu? Yaz için tertemiz bir plaj arayışına girdiniz, biraz da farklı ve özel bir yer arıyorsunuz. Güzel fotoğraflar çekip sahilde uzun yürüyüşler yapma hayaliniz var. Hadi hayallerinize sizi bir adım daha yaklaştıralım