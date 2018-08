56 milyon LEGO bir arada

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'daki Legoland'ler içinde en büyüğü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yer alan Legoland Billund. Onu İngiltere Windsor ile Almanya 'nın Günzburg şehrinde bulunan parklar takip ediyor. Günzburg'da 2002 yılında açılan Legoland Almanya, 0-14 yaş grubu çocuklar için unutulmaz bir eğlence vaat ediyor. Yedi ayrı bölümden oluşan bu parka ulaşım da çok kolay. Stuttgart ve Münih şehirlerinden Günzburg'a rahatlıkla ulaşılabiliyor. Münih'ten tren, otomobil veya otobüslerle yolculuk 1.5 saat sürüyor. Stuttgart'tan ise 1 saat 15 dakikada ulaşmak mümkün.Parkın merkezinde Avrupa ve Almanya'nın önemli şehirlerinin ve turistik yerlerinin legolarla hazırlanmış küçük maketlerinin yer aldığı Miniland bulunuyor. Burada Berlin , Frankfurt, Venedik, Roma, Dubai, Amsterdam şehirlerinin minik hallerini görebilirsiniz. Miniland'da 400 bin lego kullanılarak dünyanın en yüksek beş binası; Dubai'deki Burç Halife , Pekin'deki Ping An Finans Merkezi , Şangay Kulesi, Mekke Kraliyet Saat Kulesi ve New York 'taki Dünya Ticaret Merkezi 'nin minyatürleri yapılmış. Binaları 13 kişi altı ayda tamamlamış. Günün her saati küçük bir tren bu maket şehirlerin etrafında tur atıyor. İster trenle hızlı bir tur atabilir, isterseniz yavaş adımlarla yürüyerek keyfini çıkarabilirsiniz. Parka çok yoğun bir ilgi olduğundan bazı oyun alanlarında yığılmalar yaşanıyor. Ancak girişte tahmini bekleme süreleri elektronik ekranlarda gösteriliyor. Eğer süre çok uzun gelirse oradan ayrılıp başka bir etkinliği tercih edebiliyorsunuz. Legoland Almanya'da sıkılmak imkansız. Zira parkta yılın 12 ayı havai fişek gösterisi, aile günleri, çizgi film karakterleri ile buluşma, kukla ve sihirbazlık gösterileri gibi ilginç aktiviteler düzenliyor. Parkın her yerinde legolardan yapılmış hayvan figürleri, her yaş grubunun eğlenebileceği oyunlar var. Yaşı biraz daha büyük olup adrenalin sevenler roller coaster'a binebilir veya Flying Ninjago adlı dönme dolapta parkı yukarıdan seyredebilir. Lego hayranları ise kapalı mekanda ustalıklarını gösterebilir. Yaşı daha küçük olanların vazgeçemediği etkinlik ise yerden fışkıran suların arasında oynamak. Yeni yürümeye başlamış çocuklar dahi burada zevkten ve eğlenceden kendilerinden geçmiş bir vaziyette koşuşturuyor. Deniz canlılarının sergilendiği Atlantis Su Altı Merkezi de büyük ilgi görüyor. Buraya gelenler altı metre uzunluğundaki cam tünelden geçerken köpek balıklarını ve sayıları 2 bini aşan rengarenk balıkları hayranlıkla izliyor. Şövalyeler Krallığı bölümünde işin içine hızlı trenler, şato içinde dolaşan arabalar, ejderhalar, Ninjalar giriyor. Bütün parkı görebileceğiniz manzara kulesi ve kendinizi iple çekerek tepeye çıkardığınız Kids PowerTower da bölümün favorileri.Korsanlar Adası'nda ise korsan gemilerine 10'arlı gruplarla binip su tabancaları ile karşıdaki gemilerde aynı şekilde size ateş edenleri vurmaya çalışıyorsunuz. Parkın tartışmasız en eğlenceli bölümü burası. Oyunun sonunda da sırılsıklam oluyorsunuz. O yüzden bu bölüme gelirken yanınızda bir yağmurluk getirmeniz veya oradan satın almanız şart. En büyük hız treni ise Lego -X-Treme bölümünde yer alıyor. Havuzun ortasındaki bir köprüye bağlı dört jet ski büyük bir hızla dönüyor. Bu sefer oyunu dışarıdan seyredenler dönenleri su tabancaları ile ıslatmaya çalışıyor. Legoland Almanya'da eğlencenin tadının damağınızda kalmasını istemiyorsanız gezi planınızı yaparken burası için en az iki gününüzü ayırmanız isabetli olur.Legoland Almanya'yı ister günübirlik ziyaret edebilir isterseniz park içinde yer alan otel veya kamp alanında konaklayarak, bu geziyi iki-üç güne yayabilirsiniz. Parka giriş ücreti yetişkinler için 35 euro, 3 yaşın altındakiler için ücretsiz. Oteller de legolardan yapılmış ve her birinin ayrı bir teması var. Üç çocuklu bir ailenin iki günlük konaklama için 600 euro'yu gözden çıkarması gerekiyor. Kamp alanına ise arabanızla gelip, çadır kurabiliyorsunuz. Günlük ödemeniz gereken tutar sadece 20 euro. 4 kişilik bir aile için iki gün parka giriş ve kamping alanında konaklamayı içeren paketin fiyatı 150 euro. Özellikle hafta sonları rezervasyon yaptırmak şart, aksi takdirde yer bulmanız çok zor.