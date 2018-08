Datça’nın üç B’si

BUGÜN NELER OLDU

Gitmesi biraz zahmetli. Dalaman havalimanına indikten sonra 2,5-3 saat sürüyor. Her Datça seyahati öncesi bende serzenişler başlıyor "Onun yerine Göcek'te mi kalsak!" diye. Ama yol bitip de Datça'ya geldiğimizde derin bir oh çekiyorum. "İyi ki kendime kulak vermemişim de doğa harikası bu yarımadaya gelmişim" diyorum. Genelde ilk akşam artık bir klasik haline gelen sahildeki Maradona'da yemek şöleniyle Datça sezonunu açıyoruz. Adını, restoran sahibinin ünlü futbolcuya olan benzerliğinden almış. Benzerliği puanlayamam ama yemeklerin 10 numara olduğunu söyleyebilirim. Sırf balık yok Maradona'da. Bir de dileyenler için kebap ustası var. Datçalılar bütün yıl balıktan bıkınca kebap işine de girmişler. Keşke girmeselermiş. Ama et ve balığı karıştırmak isterseniz işte burada yapabilirsiniz.Datçalılara en iyi balık lokantasını sorduğunuzda hiç düşünmeden "Emek" cevabını verirler. Hatta Maradona'nın turistik olduğunu iddia ederler. Emek'in yemekleri de iyi. Ama sahilde oturmanın keyfi bir başka. Hem yemek sonrası çay bahçesinde oturabilir, waffle ile kalori alımına devam edebilir ya da Eclipse Bar'da varsa 80'lerden kalma dans figürlerinizi sergileyebilirsiniz. Buradaki DJ'in bir de ilginç huyu var. Gecenin ilerleyen saatlerinde tişörtünü çıkartıp çalmaya devam ediyor. Datça'ya geldin mi ne yapacaksın... Bol bol yüzeceksin, tekne kiralayıp ya da günübirlik teknelere atlayıp muhteşem koylarını keşfedeceksin. Bill Gates Prens Charles bile keşfetti bu koyları, biz mi geri kalacağız. Hem yazılı ve görsel basın tarafından hazırlanan 'En İyi Koylar' listesinde Bencik sürekli ilk sırayı kapıyor. Akvaryum ise adı üstünde pırıl pırıl, sakin ve huzurlu bir başka koy. Yüzmek dışında ne yapıyoruz... Üç B'ye dadanıyoruz. Bal, badem, balık... Badem için adresimiz Özlü Datça Köy Ürünleri mağazaları. Datça'da üç farklı yerde bulabilirsiniz. Araştırmalara göre Datça'da 36 çeşit badem var. Hepsi güzel ama ben en çok sıra bademi seviyorum. Nurluya göre daha ufak ama daha yoğun lezzette. Bu arada badem ezmesini hem tatmanızı hem de satın almanızı tavsiye ediyorum. Misafirlere kahve yanında ikram edebilirsiniz.Bal için doğru adres ise Datça yakınlarındaki Bayır Köyü. İstanbul 'daki fine dining restoranların ve beş yıldızlı otellerin de bir kısmı balını buradan temin ediyor. Köyün girişindeki ağacın etrafında dönerseniz dileğinizin gerçek olacağını söylüyor köylüler. "Ya tutarsa?" mantığı ile önce turunuzu tamamlayabilir sonra da bal satan dükkanlardan birine damlayabilirsiniz. En meşhurları kekik ve çam balı. Eylül ve ekim aylarında bulunan üçüncü hasat kekik balının ise pek çok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Tadı biraz ağır. Balık için Maradona ve Emek dışında Hayıtbükü'ndeki Ogün Restaurant'ı da tercih edebilirsiniz. Ama manzara ve ambiyansı zirveye taşımak için Ege ile Akdeniz'in birleşme noktası olan Knidos'a gidin. Önce harabeleri gezer, sonra da balık sofrası donatabilirsiniz.Eski Datça'ya gidin, girişteki Kayra Çay bahçesi'nde Can Yücel için ayrılmış köşeye bir göz gezdirin. İki tavla atar, narpuz, karabaş çayı içersiniz belki.Cennet Köy Beach Restaurant'ta servis edilen Muğla usulü yoğurtlamayı konuşuyor herkes. Nedir şu diye kalkıp gidiyorsunuz kendinizi ikinci porsiyonu hüpletirken buluyorsunuz.Kumluk Plajı Mevkii'ndeki Fevzi Çakır'ın restoranının dünyada eşi yok. Mesela endemik ve kalın saplı papatyaların saplarından dallampa isimli bir yemek servis ediyor. Tadı enginarı anımsatıyor. Restoranda daha önce adını duymadığınız daha pek çok yemek görebilirsiniz.Konaklamak için benim favorim Uslu Otel Royal Yachting. Otelin içindeki Patisserie Peninsula'nın ananaslı badem tatlısını bir kez tadanlar bir daha başka tatlı yemeyebilir. Bu arada burası Amex'in Türkiye'de önerdiği 17 otelden biri olma özelliği de taşıyor. Hem havuzu hem de sahilde denize girmek isteyenler için plaj bölümü bulunuyor. Ufak tefek olsun ama benim olsun, önünde de muhteşem manzara bulunsun derseniz ver elini Bizimev Datça. Kargı Koyu 'na tepeden bakan çoban kulübesini dilediğiniz kadar kiralayabilirsiniz. İçinde loft tarzı bir yatak, bir kanepe, ufak bir mutfak da bulunuyor. Ön terası ise otur saatlerce manzara seyret denecek cinsten. Hüseyin Güneş'in sahip olduğu sahildeki Marina Select Otel de konaklamak için tercih edebileceğiniz başka bir mekan.