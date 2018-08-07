Artvint'de gezip görülecek yerler...

KARAGÖL

Doğu Karadeniz'in muhteşem doğasında milli park içinde, çok zengin bitki örtüsüne ve yaban hayata ev sahipliği yapan, göz alıcı ve etkileyici bir gölün kenarında, tamamen doğayla iç içe olabileceğiniz büyüleyici bir atmosfer. 19. yüzyılın başlarında heyelan sonucu bir derenin önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinmektedir. Borçka'ya 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Artvin'in önemli turizm kaynaklarındandır. Gölün etrafında ladin, kayın, gürgen ağaçları ağırlıkla mevcuttur. 1550 metre rakımda bulunan gölün derinliği ise 25 metredir.

MENÇUNA ŞELALESİ

Doğası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Mençuna Şelalesi Arhavi'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Her geçen gün turizm değeri arttıran Mençuna şelalesi çevresinde yaban hayatı, tarihi köprüler ve çeşitli bitki örtüleri bulunmaktadır.





YILDIZ GÖLÜ

Artvin ili, Borçka ilçe sınırında bulunan Yıldız Gölü, Karçal Dağları'nın eteklerinde buz gibi soğuk suyu ile kendini göstermektedir.Doğa'nın çocuğu olarak bilinen Artvin ilimizde hoş görüntüsüyle Yıldız Gölü sizi karşılamaktadır. Gölün suyu oldukça soğuk olmaktadır. Yaz aylarında buraya gittiğinizde biran önce göle girip yüzmek isteyeceksiniz. Fakat girdiğiniz gibi sanki bütün hücrelerinizin donduğunu hissedip hemen çıkacaksınız. Yıldız Gölü ilçenin ikinci gölüdür. Doğa harikası olan Yıldız Gölü serin suları ile yaz aylarında en çok tercih edilen yeridir. Yıldız Gölünün muhteşem manzarasına karşı doğa yürüyüşü yapabilir ve güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.





BEYAZSU YAYLASI

Karçal Dağının 3 bin 415 metrelik zirvesinin hemen altında uzanan göz kamaştırıcı manzaralarla süslü olağanüstü bir yayla.





ATABARI KAYAK MERKEZİ ARTVİN

Artvin'in kışın en çok ziyaret edilen ve Turizm merkezi haline gelen Atabarı Kayak Merkezi, Kaçkar dağlarının uzantılarıdır. Pist olarak çok beğenilmesi yanı sıra, çok da güzel manzarası vardır.





TEKKALE MANASTIRI

Tekkale Manastırı kompleks bir yapı olmakta ve Trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır.