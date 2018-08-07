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'de gezip görülecek yerler...

Mucizevi güzellikteki hazinelerini gözler önüne seren şehirlerin, köylerin, yaylaların bölgesi. Gidenin anlatıp da bitiremediği, henüz gitmemiş olanların ise bir gün mutlaka görmek istediği yer. İnsana iyi gelen, sizi dinlendiren ve kalbinizi ferahlatan köşeleri ile Türkiye’de gezilecek yerlerin başında. Yeşilin binbir tonunu barındıran yaylaları ve doğal gerçekliğin tam ortasında yer alan 'i görmeden dönmeyin.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 13:42
Artvin'de gezip görülecek yerler...

KARAGÖL

'in muhteşem doğasında milli park içinde, çok zengin bitki örtüsüne ve a ev sahipliği yapan, göz alıcı ve etkileyici bir gölün kenarında, tamamen doğayla iç içe olabileceğiniz büyüleyici bir atmosfer. 19. yüzyılın başlarında heyelan sonucu bir derenin önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinmektedir. Borçka'ya 27 kilometre uzaklıkta bulunan 'in önemli kaynaklarındandır. Gölün etrafında ladin, kayın, gürgen ağaçları ağırlıkla mevcuttur. 1550 metre rakımda bulunan gölün derinliği ise 25 metredir.

MENÇUNA ŞELALESİ

Doğası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Arhavi'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Her geçen gün turizm değeri arttıran Mençuna şelalesi çevresinde yaban hayatı, tarihi köprüler ve çeşitli bitki örtüleri bulunmaktadır.

TEKKALE MANASTIRI
kompleks bir yapı olmakta ve Trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır.

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Artvin'de gezip görülecek yerler...
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