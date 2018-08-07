Artvin'de gezip görülecek yerler...

KARAGÖL

Doğu Karadeniz'in muhteşem doğasında milli park içinde, çok zengin bitki örtüsüne ve yaban hayata ev sahipliği yapan, göz alıcı ve etkileyici bir gölün kenarında, tamamen doğayla iç içe olabileceğiniz büyüleyici bir atmosfer. 19. yüzyılın başlarında heyelan sonucu bir derenin önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinmektedir. Borçka'ya 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Artvin'in önemli turizm kaynaklarındandır. Gölün etrafında ladin, kayın, gürgen ağaçları ağırlıkla mevcuttur. 1550 metre rakımda bulunan gölün derinliği ise 25 metredir.

MENÇUNA ŞELALESİ

Doğası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Mençuna Şelalesi Arhavi'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Her geçen gün turizm değeri arttıran Mençuna şelalesi çevresinde yaban hayatı, tarihi köprüler ve çeşitli bitki örtüleri bulunmaktadır.

TEKKALE MANASTIRI

Tekkale Manastırı kompleks bir yapı olmakta ve Trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır.