İstanbul'a yakın tatil kaçamakları

İstanbul'dan çok uzaklaşa mıyorsanız zamanınızı İstanbul'a yakın kısa süreli tatil kaçamakları için biçilmiş kaftan olan bu yerlerde geçirebilirsiniz.

AVŞA ADASI

Avşa Adası, Marmara Denizi'nin ortasında bulunan Kapıdağ Yarımadası uzantısındaki adalardan biridir. İstanbul'dan deniz otobüsüyle yaklaşık 3 saatte gidebileceğiniz bu tatlı ada, uzun yıllardır İstanbul çevresindeki en çok tercih edilen tatil yerlerindendir. Birbirinden güzel ve temiz koyları, altın renginde kumsalları, bu adayı mutlaka ziyaret etmeniz için bilmeniz gereken nedenlerden sadece birkaçı. Adada, ayrıca görebileceğiniz pek çok tarihi yer de mevcut. Halk arasında "Şarap Adası" olarak bilinen Avşa Adası ziyaretiniz sırasında, adanın şaraplarından da mutlaka tadın deriz.



SAPANCA – MAŞUKİYE

İstanbul'dan yola çıkıp 1,5 saat sonra Sapanca Gölü'nde haşmetli ağaçların, kuş cıvıltılarının ve özgürce koşuşturan kazların arasında olmak nasıl fikir? Üstelik civardaki tesislerde SPA masajı ve rahatlatıcı banyolarla bahar yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Bu rotada öğlen gölün çevresinde sakin bir yürüyüş, kıyıdaki tesislerde öğle yemeği, ardından hamak keyfi sizi bekliyor.

Yolunuzu biraz daha uzatıp Maşukiye'ye vardığınıza da pişman olmayacaksınız. Çünkü ucu bucağı görünmeyen ormanları ve tomurcuklanan kiraz ağaçlarını herkes sever. Hatta oksijene hala doymadıysanız Kirazlı Yaylası ve Kuzu Yaylası da çevrede görebileceğiniz yerler arasında.

POYRAZKÖY

Yılların değiştiremediği balıkçı köyü Poyrazköy, Boğaz'dan Karadeniz'e çıkışta en güzel manzaraya sahip olan bölgelerden birinde.

Uzun yıllar askeri bölge olması nedeniyle dokusunu fazla yitirmemiş bir sahili var. Restoranları ve manzarası nedeniyle tercih edilebilir. Coğrafi olarak Karadeniz ve Marmara'nın kesiştiği son nokta olması burayı özel kılıyor.

BÜYÜKADA

İstanbul açıklarındaki adaların en büyüğüdür. Eski adı Prinkipo'dur.

Kabataş, Kadıköy ve Bostancı'dan sürekli vapur ve deniz otobüsleriyle ulaşımın mümkün olduğu ada baharda erguvanlar, mor salkımlar ve binlerce çiçek çeşidi ile adeta bir cennet. Tam tur fayton turu sizlere adayı keşfediyor.



YENİMAHALLE – TARAKLI KASABASI

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Yenimahalle ve Taraklı Kasabası, iki günlük bir bahar rotası. Yenimahalle, Sakarya'nın Karadeniz'e döküldüğü yerde, eski Türk filmlerinden fırlamış bir kasabayı andırıyor. Buradaki balık lokantalarını hafızaya kaydetmemek imkansız.

Diğer durağınız Türkiye'nin ikinci büyük su basar ormanı Acarlar Longozu, nesli tükenmek üzere olan bitki ve hayvanların ev sahibi. Bu yüzden de korumaya alınmış. Ağaçlarla çevrili gölü, adım başı su menekşeleri ve nilüferler süslüyor.

Sakarya'nın güneydoğu ucundaki Taraklı da bu planın nihai hedefi. Betona yenilmemiş kasabada Osmanlı'dan kalma tarihi evlerin, Arnavut kaldırımı dar sokakların arasında zaman birkaç yüzyıl geriden geliyor.

AĞVA

Ağva, Göksu ve Yeşilçay arasında kalan ve İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta olan bir yer. Çünkü İstanbul'la arasındaki uzaklık, sadece 100 km. Kumsalı, koyları ve yemyeşil doğasıyla insanı büyüleyen ve ona nefes alma şansı tanıyan Ağva'da, vakit geçirebileceğiniz pek çok güzel yer ve konaklayabileceğiniz birçok küçük otel bulunuyor. Kilim Koyu, Saklı Göl, Gelin Kayası; burada görmeniz gereken yerlerden bazıları. Ayrıca Ağva'ya sadece 15 dakika uzaklıkta olan Kilimli ve Kadırga koyları da, piknik veya kamp yapmak ya da denize girmek için en ideal yerlerden.