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Karabük'te cennetten bir köşe: !

Karabük dendiğinde aklınıza yalnızca o birbirinden güzel evleri gelmesin. Her biri ayrı güzel olan özel köşelerle dolu bir cennette yolculuğa hazır mısınız? İşte sizin içn derlediğimiz Safranbolu'nun güzellikleri

Giriş Tarihi: 8.8.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 09:56
Karabük'te cennetten bir köşe: Safranbolu!

ASAR KALESİ

'da görmeniz gereken farklı bir kale de Asar kalesidir. Seferler köyünde bulunan Asar Kalesi taşlara oyularak ortaya çıkartılmıştır.

SAFRANBOLU EVLERİ

Tarihi ve tabii dokusu ile dikkat çeken Karabük'te gezilebilecek birçok yer bulunmaktadır. Karabük'te gezilecek yerler arasında ilk akla gelen her zaman için Safranbolu evleri olmaktadır. Sadece ülkemiz için değil tüm dünyanın gözbebeği olan Safranbolu evleri her yıl yüzbinlerce yabancı i de bünyesinde ağırlamaktadır.

İNCEKAYA SU KEMERİ


Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bu eserin tarihi 18. yüzyıla dayanıyor. Suyu karşı tarafa taşımak için kullanılmış bu eser harika bir konumda bulunuyor. Toplam 6 adet kemerden oluşan İncekaya Su Kemeri 116 metre uzunluğunda.

CAM TERAS

Benzerlerinin Arizona ve 'da olduğu Safranbolu İncekaya Kanyonu üzerinde kurulu cam terasın yapımı 1 ay kadar kısa bire süre içerisinde gerçekleşti. Sadece tarihi evleri ile adını duyuran ve Unesco tarafından miras listesine giren Safranbolu, artık Kristal Terası ile de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmekte.

(MENCİLİS) MAĞARASI

Bulak mağarası da yine doğal güzellikler arasında yer alıp gezginler tarafından ziyaret edilmektedir.

GÜNEŞ SAATİ?

Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camii avlusunun içerisinde yer alan bu güneş saatinin 19. Yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Saat üzerinde Arapça sayılar bulunmaktadır. 10'ar dakikalık zaman bölümlerinden oluşan bu saat üzerinde bulunan üçgen bölgeye güneş ışığının yansımasıyla saatinin kaç olduğunu görülmektedir.

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