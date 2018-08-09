Karavanda tatilin püf noktaları

KARAVAN KİRALAMAKTAN BAŞLAYALIM

Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, karavanla seyahat etmek için karavan satın almak gerekmiyor. Karavan kiralayan pek çok firma hizmet veriyor günümüzde. Seyahatinizin kaç gün süreceğine ve kişi sayınıza göre uygun bir karavan kiralayabilirsiniz. 3 kişi ve daha az kişi sayısı için 10 m2'lik küçük karavanlar idealdir. Kamyon kasa ve römorklu, yani aracınızın arkasına bağlayacağınız ve moto karavan modelleri için B tipi ehliyet yeterli. Ancak doğrudan tır şeklindeki karavanlar için bundan daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Kiralayacağınız karavanın içerisinde; yatak, mutfak, sandalye, TV, bardak, tencere-tabak, ocak, dolaplar, duş ve tuvalet gibi demirbaş ihtiyaçlar bulunuyor genelde.

ASLA PLANSIZ YOLA ÇIKMAYIN

Evet, karavan özgürlüğün ikinci adı ancak yeni başlayacak olanların temkinli davranması ve rotasını da önceden belirlemesi gerekiyor. Bir kere elektrik ve su ihtiyaçlarınız için karavan kamplarında konaklamanız en doğrusu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğası güzel ve bol yeşillikli karavan kamplar bulunuyor. Günlük 50-100 TL gibi değişen ücretlerle kalabiliyorsunuz. Karavan kampları, karavan kültürünü yakından tanımanızı da sağlayacaktır.

GEREKLİ EKİPMANLAR İÇİN BİR LİSTE ÇIKARIN

Öncelikli olanlardan başlayalım; uzatma kablosu, çamaşır ipi, birkaç metre tel, fener, alet edevat çantası ve su hortumu mutlaka bulunmalı. Ayrıca, karavan dediğimiz şey oldukça büyük bir araç. Sizin de ilk kez böyle bir yolculuğa çıktığınızı düşünürsek, engebeli ve zor arazilerde bayağı bir zorlanabilir ve karavanı bulunduğu yere bırakıp, gitmek istediğiniz koya ya da değişik mekana karavansız devam edebilirsiniz. Bu nedenle; uyku tulumu, çadır, elektrik ve ateş kaynağı gibi ekipmanlara da ihtiyacınız olabilir. Karavanınız küçükse içerisinde klima olmayabilir, küçük bir pervane de ekleyin listeye. Sinek kovucu ve haşerat giderici spreylere de çok ihtiyacınız olacak.

GÜVENLİĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

Bir kere tekin olmayan yerlerde kesinlikle konaklamayın. Savrulma ve devrilme ihtimaline karşılık hızınız 80 km'nin üzerine çıkmasın ve mümkünse iki sürücü olarak yola çıkın. Lastik kontrollerinizi mutlaka yaptırın ve olası lastik patlamasına karşı hazırlıklı olun. Yanınızda bir ilaç çantası olursa güzel olur. Bunlar genel olarak dikkat etmeniz gereken şeyler. Gözünüz korkmasın, karavan son derece güvenli bir seyahat şeklidir.

SEYAHATİNİZ BOYUNCA DİSİPLİNLİ OLUN

Özgürlük ve disiplin kelimelerinin yan yana gelmesi biraz abes duruyor, farkındayız. Ancak alan küçük olunca bazı kurallar koymaya da ihtiyaç duyuyor insan. Disiplin derken de asker disiplininden söz etmiyoruz tabi. Yattığınız yeri toplayın, mutfağı düzenli tutun ve karavanın içine ayakkabı ile girmeyin yeter.

KARAVANI HER ZAMAN AĞAÇ GÖLGESİNE PARK EDİN

Yoksa sabah kan ter içinde uyanabilirsiniz. Özellikle karavanın içinde 4 kişiyseniz gerçekten çok sıcak olacaktır. Böcek ve sinek sorunundan dolayı camı ve pencereyi de öyle sık sık açamayacaksınız. Dolayısıyla karavanı her zaman ağaç gölgesine park etmeye özen gösterin.

ELEKTRİK VE SU BİR KARAVAN İÇİN HER ŞEYDİR

Bir karavan için elektrik ve su her şeydir, hatta her şeyin de ötesindedir. Bu nedenle karavan kamplarında su deposunu doldurmayı ve aküyü kontrol etmeyi unutmayın. Özellikle araç çalışmıyorken ve elektrik kaynağına bağlı değilken herhangi bir elektrikli aleti çalıştırmamaya dikkat edin. Akü biterse hoş olmaz zira.

VARSA BİSİKLET YA DA MOTOSİKLETİNİZİ YANINIZDA GÖTÜRÜN

Karavan büyük bir araç olduğu için bisikletinizi yanınızda götürmeniz sorun olmayacaktır. Hatta bazı karavanlarda motosiklet koymanız için bölmeler yer alıyor. Hem etrafı keşfetmek hem de merkeze uzak olduğunuz durumlarda bisiklet ya da motosiklet çok işinize yaracaktır.

GELELİM BANYO VE TUVALET İŞLERİNE

Karavanlarda genelde 30 ila 10 litre su tankları oluyor. Yani 1 günde rahatlıkla banyo yapıp bulaşık yıkayabilirsiniz. Tuvalet için ise ayrı bir pis su tankı bulunuyor. Atıklar, ufak jet motoruna benzer bir sistemle dışarı fışkırtılıyor ve bu sistem genelde aracın altında ya da yan tarafında oluyor. Yalnız atıklarınızı otoyola değil de, boş tarla veya toprak yola boşaltmanızı öneriyoruz, çevreyi olabildiğince temiz tutmalıyız. Aracı durduğunuzda bir düğme ile boşaltma işlemini yapabilirsiniz. Hijyenik olması açısından bu işlemi 4 günde bir yapmalısınız.

BUNLARA DİKKAT EDELİM

İlk kez karavanla yolculuğa çıkacağınız için ilk günlerde mide bulantısı yaşayabilirsiniz, bu çok normal. Karavan sürekli sallanıyor olacak ve siz karavandan inip yere bastığınızda bile yer sallanıyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu da çok normal. Bir de küçük bir yaşam alanınız olacağından, başınızı dolaplara çarpmanız da olası. Olabildiğinizce dikkat edin.