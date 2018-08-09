Tren seyahati sevenlerin kesinlikle gitmesi gereken 7 rota!

GLACİER EKSPRESİ

Ekspres trenlerden farklı olarak saatte 35 kilometrelik hızıyla Glacier Ekspresi, dünyanın belki de en yavaş giden treni. Fakat Zermatt ve St. Moritz arasında geçen sekiz saat boyunca, Alpler'in en güzel manzaralarını izliyor; seyir zevki için her tarafı camla kaplı bu trende, yolculuk boyunca tam 291 köprüden ve 91 tünelden geçiyorsunuz. Bir başka adıyla 'Buzul Ekspresi'nde geçireceğiniz sekiz saatlik yolculuğun fiyatları ise 149 euro'dan başlıyor.

TRANS SİBİRYA EKSPRESİ

Uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırları, stepler ve Sibirya taygaları arasında, sekiz farklı zaman diliminde, 10 bin 650 kilometrelik destansı bir yolculuk hayal edin. Seyahat boyunca Habarovsk'un vahşi ortamından, Moğolistan'ın derinliklerine; doğa harikası Baykal Gölü'nden, Asya ile Avrupa'yı ayıran Ural Dağları'na; Vladivostok ve Moskova arasında bambaşka bir dünyaya ışınlanıyorsunuz. Trans-Sibirya ekspresleri içinde en güvenilir ve konforlu olarak kabul edilen Golden Eagle Trans-Siberian Express'in fiyatları ise yaklaşık 16 bin dolar civarında.

THE PRİDE OF AFRİCA

Dünyanın en lüks treni olarak kabul edilse de, The Pride of Africa ile yapacağınız seyahat boyunca Pretorya'dan Cape Town'a, Güney Afrika'dan Mısıra, Afrika'nın kuzeyinden güneyine birçok destinasyonu gezebiliyorsunuz. Bununla birlikte yolculuk boyunca restore edilmiş vagon ve lokomotiflerde Afrika'nın büyüleyici yüzüyle karşılaşırken, nostalji hissini de sonuna kadar yaşıyor; diğer yandan 'Victoria' dönemi atmosferini yansıtan vagonlarda ve lüks odalarda konforlu bir yolculuğun tadını çıkarıyorsunuz. Tabii bu muhteşem yolculuğu gerçekleştirmek için en az 10 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

HİRAM BİNGHAM DOĞU EKSPRESİ

Machu Picchu'ya 'bir eliniz yağda bir eliniz balda' gitmek istiyorsanız, ulaşım için özel karşılama programları, gurme yemekleri gibi sonsuz izzet-i ikramla sizi şımartacak Hiram Bingham ekspresi tam size göre. İsmini Machu Picchu'yu 1911'de keşfeden Amerikalı kaşif Hiram Bingham'dan alan tren, dekorasyonu ve pullman koltuklarıyla 1920'lerin havasını yansıtıyor. Peru'nun en ünlü şehirlerinden biri olan ve koloni dönemi mimarisiyle ilgi çekici Cusco'dan hareket eden trenin son durağı, İnka antik kenti Macchu Picchu. Enfes manzaralar eşliğinde yapılan bir günlük seyahatin fiyatı ise 600 dolar civarında.

PALACE ON WHEELS

Adından da anlaşılacağı gibi tekerlekli bir saray ile Hindistan'ın en büyülü eyaletlerinden biri olan Rajastan'da yedi günlük bir serüvene çıkıyorsunuz. Bu yolculuk sırasında sizi Hindistan'ın en güzel tarihi tapınakları, sarayları, anıtları ve huşu uyandıran dağları bekliyor. Jaipur, Udaipur ve Jaisalmer kentlerinden geçerek, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Agra'da Tac Mahal'i ziyaret ettikten sonra dönüş yoluna geçeceğiniz bu muhteşem seyahatin maliyetiyse, kişi başı yaklaşık 5000 dolar.

GOLDEN EAGLE BALKAN EXPLORER

Venedik- İstanbul arasını 10 günde alan bu tren yolculuğu boyunca yemyeşil manzaraları izlemeye doyamayacak; turkuaz mavisi denizin eşlik ettiği kıyı boyunca Balkan ülkelerini keşfedebileceksiniz. İtalya'nın Venedik ve Trieste şehirlerini ziyaret ettikten sonra sırasıyla Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın en önemli şehirlerini görerek, İstanbul'a ulaşacaksınız. Eşsiz balkan kültürünü doyasıya yaşatan bu konforlu seyahatin fiyatları ise yaklaşık 15 bin dolar civarında.

ALASKA RAİLROAD

Gözlerinizi vahşi yaşamın her karesine açabileceğiniz bu yolculukta, bozayılar ve geyikler eşliğinde, Alaska tundraları boyunca, Anchorage'dan Fairbanks'e sadece tren yoluyla ulaşılabilecek noktalara seyahat edeceksiniz. Üstelik bu muhteşem yolculuğun bir bölümünde manzaranın tadını çıkarabilmeniz için panoramik camları olan bir otobüsle Denali Ulusal Parkı'na ulaşım da dahil. Denali Star treniyle yapacağınız bu seyahatin bedeli yolculuk yapacağınız tarihe göre değişse de fiyatlar genelde 250 dolar civarında.