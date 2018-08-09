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'de ekstrem spor denince akla gelen 6 şehir

’de ekstrem sporu yapılacak yerler neresi biliyor musunuz? Cevabınız hayır mı! Şehir yaşamından uzaklaşıp kendini heyecanın kollarına bırakmak isteyen, keşfetmekten ve sınırları zorlamaktan keyif alan tüm aksiyon ve macera düşkünü sporseverler için vazgeçilmezdir. İşte ilginizi çekecek birkaç Türkiye ekstrem sporlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:23
Türkiye'de ekstrem spor denince akla gelen 6 şehir

AĞRI DAĞI

Dünyanın birçok ülkesinden tırmanışçıları ağırlayan , 'de tırmanış yapılabilecek yerler arasında en ideal ve zorlu olanıdır. Mitolojik dokusu ve sisli manzaraları ile Dağı ekstrem sporun diğer adı.

KÖPRÜLÜ KANYON

Rafting tutkunuysanAntalyalya'nın bol akarsulu bölgesi Köprülü Kanyon'a gidebilirsiniz. Kamp alanlarından tırmanış faaliyetlerine birçok ekstrem sporu bulabileceğiniz Köprülü Kanyon da ideal adrenalin merkezleri arasında


GÖKOVA, MUĞLA

Uçurtma sörfü yapılacak yerler arasında belki de en ünlüsü olan kiteboarding için yeni yeni popülerlik kazanan yerlerden aynı zamanda. ile Ege'nin kesiştiği yer olan Gökova bu spor için en ideal konumlardan birinde.

ÖLÜDENİZ, FETHİYE

Türkiye'de yamaç paraşütü yapmak deyince akla gelen ilk yerlerden biri 'dir. Paragliding olarak bilinen bu ekstrem sporun yapıldığı dünyadaki en güzel yerlerden biri de burasıdır.

KAŞ

Ülkemizde son yıllarda popülerlik kazanmaya başlayan tüplü dalış ya da diğer adıyla Scuba Diving, deniz altındaki mercanları, batık şehirleri ve sualtı yaşamıyla ünlü 'ta yapılabilecek en güzel ekstrem sporlar arasında yer alıyor.

KAPADOKYA

At binme için en güzel yerlerden biri de hiç şüphesiz 'dır. Bölgedeki güzellikleri keşfederken ekstrem bir sporu da icra edebileceğiniz en özel yerlerden biridir.

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