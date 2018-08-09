Yolculuk'ta uzak durulması gereken 6 besin

FAST FOOD

Listenin ilk sırasında fast food grubunda yer alan besinler var. Bu tarz beslenmek normalde de çok sağlıklı değil. Ancak yolculuk esnasında oldukça tercih edilen bir tüketim olabilmekte. Çünkü hızlı ve kolay atıştırmalıklardan oluşmaktadır. Ancak fast food grubunda yer alan et-tavuk gibi besinler yolculukta sakıncalı durumlara sebebiyet verebilir. Mide sorunları boy gösterebilir ve mide karışması denilen bulantı şeklinde rahatsızlıklar yaşanabilir.

Bu nedenle yolculukta hızlı ve kolay olsun diye bu grup besinleri tüketmek çok uygun değildir. Sağlıklı beslenmeye her zaman vakit ayırmak gerekir. Yolculukta diğer işlere zaman ayırmalıyım, hızlı ve kolay olsun zaman kaybetmeyeyim gibi düşüncelerle yapılan yanlış beslenmeler, yolculuğu oldukça sancılı bir hale dönüştürebilir.

SÜT

Süt normal şartlarda oldukça faydalıdır ve tüketilmesi de her zaman önerilir. Ancak yolculuk esnasında süt tüketmek çok da uygun değildir. Çünkü süt, bazı bireyler için sakıncalı sonuçlar oluşturabiliyor. Gaz yapıcı olma özelliği bağırsaklarda hareketlenmelere yol açabilir ve bu tür bir rahatsızlık yolculuk için hiç de uygun değil. Aynı zamanda bağırsak rahatsızlığıyla birlikte mide bulantısına da neden olabilmektedir. Bu nedenle süt tüketiminde oldukça dikkatli davranmak ve hatta mümkünse yolculukta süt tüketmekten kaçınmak gerekir.

FASULYE

Yolculukta tüketilmemesi gereken gıdalar arasında fasulye ve türevleri de var. Yola çıkmadan evvel ya da yemek molalarında tercih edilmezse yolcular için daha iyi olacaktır. Çünkü fasulye ve türevlerinin gaz ile ilgili oldukça fazla etkiye sahip olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinmekte. Bu nedenle hem sağlıklı hem de huzurlu yolculuklar için fasulye tüketimine dikkat etmekte fayda var.

ELMA

Listede elma görünce şaşırdığınızı tahmin edebiliyoruz. Ancak şaşırmayın zira oldukça sağlıklı bir besin olan elma yolculuk için pek uygun olmayabilir. Çünkü elmada yer alan lifler yolculukta size sıkıntı verebilir. Elmada bulunan lifler nedeniyle bu besini sindirmek zordur. Sindirmede zorluk yaşanması yolculukta asla istenmeyen bir durumdur. Ayrıca sindirmede yaşanan zorluk sebebi ile gaz oluşumu meydana gelebilir ve vücutta şişmeler görülebilir. Bu nedenle elma tüketiminde de dikkatli olmakta fayda vardır.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması normal zamanlarda pek çok kişi tarafından geri çevrilmesi zor bir besin. Ancak yolculuk söz konusu olduğunda bu besini reddetmenizde büyük yarar var. Patates kızartması ve buna benzer kızartılmış yiyecekler, içinde bulunan yağ sebebi ile mide yanmalarına neden olabilir.

BROKOLİ

Brokoli mi dediğinizi duyar gibiyiz. Brokoli oldukça sağlıklı bir besindir ve tüketilmesi her daim önerilir. Ancak sağlıklı yapısının arkasında gaz yapıcı bir özellik taşımaktadır. Bu özelliği ile de size yolculuğu zehir edebilir. Brokoli ile birlikte lahana, karnabahar gibi sebzeler de aynı işleve sahiptir. Bu nedenle yolculukta bu besinlerden uzak durmakta fayda vardır.