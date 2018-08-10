Daha önce Mardin'i hiç böyle duymadınız!

1- EŞSİ MARDİN MİMARİSİ

Mardin deyince ilk akla gelen, ahşap yapılarıyla eşsiz bir görünüme kavuşan, Mardin'in doğal güzellikleriyle zenginleşen başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz çevre güzelliğidir. Bu eşsiz görünüme, makinalar ve beton yığınlarının içerisinde olmadığı, el emeği içeren ahşap ve kerpiç yapıları katkıda bulunur. Şehri gösteren birçok yükseltiden birine çıkılıp şehir kuşbakışı görülebildiğinde, Mardin'in tüm güzelliği gözler önüne serilmiş olur.

2- MARDİN'İN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Mardin, birçok dine, dile, ırka ve mezhebe sahip insanların bir arada sorunsuzca yaşayabildikleri kozmopolit ve özgürlükçü bir şehirdir. Alevi, Kürt, Arap, Zaza, Süryani ve diğer toplulukların her biri Mardin şehri içerisinde hep birlikte ve birbirleriyle uyumlu vaziyette yaşamlarını sürdürür. Bu kadar farklılığın varlığı; inanışlardan toplumsal yaşantıya, şehrin ve şehir insanlarının sosyal yapısı açısından inanılmaz bir kültürel zenginlik ve çeşitlilik sağlar.

3- MARDİN MUTFAĞI

Neredeyse tüm Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi Mardin'de de mutfak en fazla ön plana çıkan alanlardan biridir. Başka hiçbir yerde bulunmayacak Mardin yemekleri, bölgeyi ziyaret edip unutulmaz lezzetler tadabilmek için son derece geçerli bir sebeptir. Kaburga dolması, dobo, kibbe, içli köfte, soğan kebabı, kiliçe, sembusek, zingil gibi tatların en güzeline ancak Mardin'de ulaşılabilir.

4- TURİZM ŞEHRİ MARDİN

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin güzelliği, sıra dışı yapısı keşfedilmeye başlandıkça, bölgede turizme olan ilgi, Mardin'in farkındalık yaratmasına yol açmıştır. Bölgedeki kültür farklılıklarından doğan farklı yapılar turistler için oldukça ilgi çekicidir. Sahip olduğu cami, kilise, manastır gibi farklı alternatifler, ayrıca coğrafi varlıkları, doğa şekilleri ve arazileri, Midyat Kalesi, Saat Kulesi, Mezopotamya Ovası, Beyazsu, vadiler ve barajlar gibi şehirle özdeşleşmiş yapıları Mardin'i özel bir turizm şehri yapar.

5- TARİHİ VE ARKEOLOJİK VARLIKLARI

Var olduğu günden bu yana farklı uygarlıklara, kabilelere ev sahipliği yapan Mardin, tüm bu uygarlıkların tarihi kalıntılarını halen bünyesinde bulunduruyor. Bu durum araştırmacılar, tarihçiler ve arkeologlar için büyük bir hazine oluşturuyor.

6- TİCARİ KONUMU

Bereketli Mezopotamya toprakları üzerinde bulunan Mardin, tarihin en büyük ticari bağlantılarından İpek Yolu üzerinde konumlanmıştır. Birçok farklı kültürü aynı potada eriten Mardin, tüm bu kitlelerin beklentilerine karşılık verecek pazarı oluşturmuş, aynı zamanda Suriye başta olmak üzere Arap dünyasıyla sınır komşusu olma özelliğiyle ticaret için önemli bir güzergah halini almıştır.

7- MİSAFİRPERVERLİK

Ülkemizin genelinde olduğu gibi Mardin'de de bölge insanının samimi ve sıcak yaklaşımları, misafirperverliği, sıcaklığı ve samimiyeti, misafirlerine her türlü konforu ve huzuru sağlamaları da Mardin'i gönüllerde unutulmaz bir şehir yapar.