Dünyanın en güzel 4 doğa parkı

BÜYÜK KANYON

Büyük Kanyon dendiğinde aklımıza gelen görüntü hep aynı olur. Vahşi batı filmlerinden aşina olduğumuz Büyük Kanyon, aslında dünyanın en güzel ve doğanın kendini gösterdiği nadir yerler arasındadır.

PLİTVİCE GÖLLERİ

Hırvatistan'da bulunan bu küçük alan, ülkenin en el değmemiş yerleri arasında...

SNOWDONİA

Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi ve doğa parkları arasında en kuzeyde bulunan Galler'deki Snowdonia, hayvanları ve bitki örtüsünü korumayı temel alıyor.

SAGARMATHA

Sagarmatha Nepal'in en güzel doğa manzaraları belki de bu park içerisindedir. İlk olarak kaplanları korumak için açılan park daha sonra oldukça büyüdü.







