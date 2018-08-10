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en güzel 4 doğa ı

Hem ekonomik hem kültürel anlamda en önemli merkezlerinin tam ortasında uzanıp giden doğal lar dünya kentlerinin en önemli özelliklerinden. Nesli tükenmek üzere olan hayvanların avlanması, ormanların yakılması insanları doğayı koruma amaçlı tesisler kurmaya itti. İşte dünyanın en güzel 4 doğa parkı..

Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:35
Dünyanın en güzel 4 doğa parkı

BÜYÜK KANYON

dendiğinde aklımıza gelen görüntü hep aynı olur. Vahşi batı filmlerinden aşina olduğumuz Büyük Kanyon, aslında en güzel ve doğanın kendini gösterdiği nadir yerler arasındadır.

PLİTVİCE GÖLLERİ

Hırvatistan'da bulunan bu küçük alan, ülkenin en el değmemiş yerleri arasında...

SNOWDONİA

Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi ve doğa ları arasında en kuzeyde bulunan Galler'deki , hayvanları ve bitki örtüsünü korumayı temel alıyor.

SAGARMATHA

Sagarmatha Nepal'in en güzel doğa manzaraları belki de bu park içerisindedir. İlk olarak kaplanları korumak için açılan park daha sonra oldukça büyüdü.



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Dünyanın en güzel 4 doğa parkı
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