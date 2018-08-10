Türkiye'nin mutlaka uğranması gereken şehir festivalleri

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ

1962 senesinden bu yana her Haziran ayında düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali, oldukça meşhur ve çokça misafire kucak açan bir festivaldir. Tekirdağ'ın ülke ekonomisine yaptığı katkılar içerisinde kirazın da oldukça yüksek payı var. Bu nedenle kiraz festivali yapılıyor olması oldukça olağan. İlk adı kiraz cümbüşü olan bu festivalde birbirinden güzel aktivite ve yarışmalar misafirlerini beklemektedir. Festival severlerin mutlaka uğranması gereken bu festivalde fener alayları, kiraz ile ilgili yarışmalar, kortejler, gece başlayan konserler, sergiler, gösteriler ve piknikler organize edilmektedir. Ayrıca festivalde temsili bir şekilde güzellik yarışması da yapılmakta ve 'kiraz güzeli' seçilmektedir. Burada yapılan festivallerde eğlenmemek, kiraza doymamak ve Tekirdağ kültürüyle kaynaşmamak imkansız.

MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ

Tam 475 kez düzenlenmiş olan bu festivalin düzenlenme sayısından da anlaşılacağı üzere, Manisa Mesir Macunu Festivali'nin oldukça meşhur bir festival olduğunu söyleyebiliriz. Mesir macunu 1552 yılında sarayda var olan bir hastalığa çare olmuş ve bu şekilde ünlenmiştir. Bu ünle birlikte halk mesir macununa karşı oldukça fazla ilgi göstermiş ve bu yoğun ilgi sebebiyle belli zamanlarda halka mesir macunu dağıtılmaya başlanmıştır. Talep git gide büyüdüğünde ise 41 çeşit baharattan hazırlanan mesir macunları Sultan Camii'nden halka dağıtılmıştır. Bu şekilde ünlenen mesir macunu, her yıl 21 Mart'ta kutlanan festivalle taçlandırılmış. Özellikle de festivalde mesir macununun dağıtılma töreni hem ülkemizdeki vatandaşların hem de yurt dışından gelen misafirlerin oldukça ilgisini çekmektedir.

DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ

1967 senesinden bu yana düzenlenen Diyarbakır Karpuz Festivali mutlaka uğranması gereken bir festivaldir. Bu festivalde karpuzla yapılan pek çok ilginç etkinlik ve bir bayram tadında geçen bir şenlik ortamı vardır. En ağır karpuz yarışması, karpuz ses starı gibi eğlenceli yarışmalar, karpuz güzeli denilen güzellik yarışması ve karpuz yeme yarışması düzenlenen etkinliklerden bazılarıdır. Bu festival Türkiye'nin en eğlenceli festivallerinden birisidir ve mutlaka görülmesi tavsiye edilir. Festival, Diyarbakır'ı oldukça güzel bir şekilde tanıtmakta, şehrin ticaretine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Özellikle iç turizm kapsamında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 23 Eylül'de başlayan ve bir hafta devam eden bu mükemmel festivale mutlaka katılmalısınız.

GÜMÜŞHANE KUŞBURNU PESTİLİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

Gümüşhane Kuşburnu Pestili Kültür ve Turizm Festivali, ülkemizin uluslararası sıfatını kazanmış olan biricik hasat festivallerindendir. Bu festival büyük küçük demeden herkese hitap etmekte, festival zamanı Gümüşhane sokakları dolup taşmaktadır. Törenler, hasat yürüyüşü, yarışmalar, konserler ve daha pek çok ilginç etkinlik bu festivalde sizleri bekliyor. Gümüşhane bu festival sayesinde kendisini oldukça başarılı bir şekilde tanıtıyor. Her yıl yurt dışından binlerce misafir Gümüşhane'ye konuk oluyor. Sizler de Türkiye'nin neresinde olursanız olun ilk fırsatta bu eğlenceli ve ilginç festivali ziyaret edin. Hem doyasıya eğlenin hem de Gümüşhane kültürüne merhaba deyin.