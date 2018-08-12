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Kayısının peşinde Malatya turu Kayısı bahçeleriyle sarılı bir şehir düşünün. 44 derece sıcağın altında şehrin sokaklarında dolaşıyor, camilerini, müzelerini ve çarşılarını geziyoruz. Bunalınca o meşhur Beydağı’ndan çıkan buz gibi suları kana kana içiyoruz