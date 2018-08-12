Minnie ve Mickey’yi de düğünümüze bekliyoruz

Disneyland, sadece çocukların eğlenebileceği bir park değil.
Yıllardır burada farklı amaçlarla çeşitli organizasyonlar da gerçekleştiriliyor.
Bu büyülü mekan özellikle genç çiftlerin son birkaç yıldır en popüler düğün
mekanlarından biri oldu. 25 YILDIR DÜĞÜN MEKANI
Disneyland'da ilk düğün daveti bundan yaklaşık 25 yıl önce yapıldı. O günden bugüne bu büyülü mekanda birbirinden farklı konseptler çerçevesinde 50 binden fazla çiftin düğünü yapıldı.
Tabii ki bu özel mekanda düğün yapmak isteyenler için özel bir organizasyon ekibi bulunuyor. Ama onlarla görüşmeye bile gitmeden önce sanal alemde düğün için mekanın tekliflerine bakmanız mümkün. ÜCRET 50 BİN DOLAR
Yapmanız gereken şey basit Disneyweddings.com adresine girmek. İlk olarak siteden törenin yapılmasını istediğiniz yeri seçiyorsunuz.
Ardından misafir sayısı ve menüyü belirliyorsunuz.
Bunlara ek olarak çiçek, dekor ve fotoğrafçı hizmetleri için de site öncelikle size kabaca bir fiyat çıkartıyor.
Kişi başı yemek fiyatları 140 ila 190 dolar
arasında değişiyor. Tören yerlerinin ücretleri ise 4 bin dolardan başlıyor. Gelin buketinin fiyatı ise 250 dolar. 80 kişilik bir düğünde, ekstralar hariç ortalama olarak 50 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
Disney'de temalı düğün seçenekleri de var. Yani sadece alanı kullanmayıp, düğününüze çizgi karakterleri de davet edebiliyorsunuz.
Düğününüze iki karakter çağırmanın bedeli bin 795 dolar. Tabii ki düğüne en çok Mickey
ve Minnie karakterleri davet ediliyor. ?SİNDİRELLA ARABASI
Eğer size önerilen düğün temaları arasında peri masalı tarzı düğünü seçiyorsanız mekana Sindirella
'nın o meşhur cam arabası ile gitmeniz mümkün. Bu arabayla iki saatlik bir yolculuk size 3 bin 200 dolara mal oluyor.
Bir başka seçenek de nostaljik bir araçla davetlilerin yanına gelmek. Böyle bir aracın üç saatine yaklaşık 750 dolardan başlayan ücretler ödemeniz gerekiyor. ANLAŞMA BİR YIL ÖNCE İMZALANIYOR
Gelelim ekstra hizmetlere. Düğününüzde çalacak şarkılar, grup ve DJ performansları için ayrı bir fiyat listesi var. Üç saatlik bir klasik gitar performansı 650 dolar, sevdiklerinize sade bir harp performansı dinlettirmek istiyorsanız 850 dolar ödemeniz gerekiyor.
Piyanist için 2 bin 215, vokalist için ise bin 500 doları bir kenara ayırın. Üstelik kalabalık bir bekleme listesi olduğu için bütün bu ayarlamaları 12 ay önceden yapmaya özen gösterin.
İstediğiniz düğün tarihinden 12 ay önce Disney peri masalı düğünü için bir sözleşme imzalıyorsunuz. Belgeyi inceledikten sonra 4 bin dolar kapora ücreti vermeniz gerekiyor. Eğer siz dışardan seçtiğiniz bir müzisyeni getirmek isterseniz, sahne ve ışık dahil bir grubun ücreti bin 550 dolar. Belirli mevsim ve tatillerde fiyatlarda oynamaya gidilebiliyor. Aman dikkat, aralık ayında fiyatlar ikiye katlanıyor.