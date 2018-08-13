Mutlaka görmeniz gereken 6 tarihi eser

EYÜP SULTAN TÜRBESİ, İSTANBUL

Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarı fetihten sonra bulunmuş, cami ve türbe 1455 yılında inşa edilmiştir. Özellikle dini günlerde ziyaretçi akınına uğrayan türbe, İstanbul'un en önemli manevi yapılarından da biridir.

TOPKAPI SARAYI, İSTANBUL

400 yıl kadar imparatorluğun idare merkezi olarak kullanılan saray, 1478'de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Saray, idare merkezi olmasının yanında Kutsal Emanetler Dairesi ve diğer önemli bölümleriyle İstanbul'a gelen turistlerin ziyaret etmeden dönmediği bir saraydır.

SELİMİYE CAMİİ, EDİRNE

Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği camii 1569 – 1575 yılları arasında Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Kurulduğu yerin seçiminden, kesme taşın zarafetine, dört minaresinden, süslemesine kadar her şeyiyle bir başyapıt olan camii mutlaka görülmeli.

SEDDÜLBAHİR KALESİ, ÇANAKKALE

Venedikliler'e karşı savunma amaçlı 1659'da Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilen kale, tahrip olmuş görünümdedir. Her şeye rağmen tarihte oynadığı önemli rolle, askeri mimarinin önemli örneklerinden biridir.

SÜLEYMAN PAŞA MEDRESESİ, BURSA

Özgün nitelikli ilk Osmanlı medreselerinden biri olan yapı, günümüzde Çiniciler Çarşısı olarak kullanılmaktadır. 14. yüzyılın ortalarında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah tarafından yaptırılmıştır. Avlulu medreselerin ilk örneklerinden olan medrese U planlıdır.

İSHAK PAŞA SARAYI, AĞRI

Osmanlı İmparatorluğu'nın Lale Devri'ndeki son büyük anıtı olan sarayın yapımına 1685 yılında başlanmıştır. Saray 1784 yılında tamamlanmıştır. Yapımının uzun sürmesi farklı dönemlerden ve kültürlerden izler taşımasını sağlamıştır.



