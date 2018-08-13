Uçakta daha rahat uyumak için 5 ipucu

KOLTUK SEÇİMİ

Daha rahat uyuyabilmek için tercihiniz cam kenarı bir koltuk olmalı. Başınızı dayayabileceğiniz ekstra bir alan yaratan cam kenarı koltuklarda, servis yapan host/hostesler ile servis arabaları ve tuvalete kalkan yolcuların siz uyurken ikide bir size çarpmalarını ve uykunuzun bölünmesi durumunu da engellemiş olursunuz. Ayrıca pencerenin perdesinin kontrolü de size geçeceğinden dilediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz.

YOLCULUK KIYAFETLERİ

Uçakta yolculuğunuza ve uykunuza konfor katabilmek için en önemli detaylardan biri de kıyafet seçimidir. Dar pantolon, kot pantolon, topuklu ayakkabı gibi kıyafetlerden uzak durun. Bunlar yolculuğunuzu yapacağınız dar bir alanda size sıkıntı veren nedenler olacaktır. Uçakta uykuyu bozan şeylerden biri de bir türlü sağlanamayan dengeli bir ısıtma – soğutmadır. Bu nedenle inceden kalına bir kaç giysi giymeniz veya çabuk ulaşılabilir bir yerde olmasının oldukça faydası var. Soğuktan iki büklüm uyanmak istemezsiniz.

KULAKLIKLAR

Yanınıza kendinize uygun bir kulak tıkacı veya bu tıkaç işinden hoşlanmıyorsanız bir kulaklık alın. Ancak bunun seçiminde dikkatli olmalısınız. Zira uyurken kulaklarınıza ağrı yapan kulaklıklar olduğu gibi, dışardaki sesi olduğu gibi kulağınıza getiren kulaklıklarda var. Bu nedenle iyi bir çift kulaklık veya kulak tıkacı hem dışardaki seslerin sizi rahatsız etmesine engel olur hem de dilerseniz sevdiğiniz şarkıları hafif bir tonda dinleyerek uyumanızı sağlar.

YASTIK VE BATTANİYE

Havayolu şirketlerinin önceleri genel servislerinde olan bu gibi hizmetler artık birçok havayolu tarafından ya kaldırılıyor ya da bu hizmet ücretli olarak sunuluyor. Eğer uçağınızda bu gibi bir hizmet varsa koltuğunuza oturmadan yastık ve battaniyenizi görevliden isteyerek alın. Çünkü havayolunuz bunu ücretsiz bile veriyorsa sınırlı sayıda bulundurduğundan size kalmayabilir. Ücret vermek istemiyor veya seçtiğiniz havayolunuzda bu gibi bir hizmet yoksa kendi yastığınızı ve battaniyenizi yanınızda getirebilirsiniz. Çantanıza sığacak şekilde satılan küçük setlerden oluşan bu paketleri internet sipariş edebilir veya havalimanından bakabilirsiniz. Eğer battaniye kullanıyorsanız emniyet kemerinizi battaniyenizi üzerinize aldıktan sonra bağlayın ki, kemer kontrolü yapan görevliler sizi uyandırmasın.

İÇECEK SEÇİMİ

Eğer yolculukta uyumak gibi bir fikriniz varsa, uçak yolculuğu öncesi veya sırasında kafeinli içeceklerden uzak durun. Son dönemlerde havalimanlarında çok sayıda kahve zinciri veya kafeinli ürünler satan, yolculuk saatinize kadar vakit geçirebileceğiniz yerler bulunuyor. Bunlardan uzak durun. Tuvalete çok sık gitmemek için su içmeyi tercih etmeyebilirsiniz ancak özellikle uçuş sırasında su içmeniz sizi dinlendirecek ve daha rahat uykuya geçmenize sebep olacaktır. Tabii ki bunlar dışında, ışıktan rahatsız oluyorsanız göz bantlarından faydalanabilirsiniz.



