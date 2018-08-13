Yalnız seyahat edilebilecek 5 yer

Tek başına yola çıkmadan önce, tek başına seyahat etmenin yeterince güvenli olup olmadığı ve yalnızken eğlenceli vakit geçirmenin mümkün olup olmadığı konusunda endişe duyabiliyor. Tek başına seyahat etmenin aslında çekinmeyi gerektirecek hiçbir yönü yok. Gezginlerin tecrübeleri doğrultusunda, tek başına gezebilecekleri en rahat yerler belirlendi. Güvenliğin en önemli kıstas olarak belirlendiği araştırmada Avrupa geneli, dünyanın geri kalanından daha güvenli seçildi. İşte listede yer alan 10 yer.