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Yalnız seyahat edilebilecek 5 yer

başına yola çıkmadan önce, tek başına seyahat etmenin yeterince güvenli olup olmadığı ve yalnızken eğlenceli vakit geçirmenin mümkün olup olmadığı konusunda endişe duyabiliyor. Tek başına seyahat etmenin aslında çekinmeyi gerektirecek hiçbir yönü yok. Gezginlerin tecrübeleri doğrultusunda, tek başına gezebilecekleri en rahat yerler belirlendi. Güvenliğin en önemli kıstas olarak belirlendiği araştırmada Avrupa geneli, dünyanın geri kalanından daha güvenli seçildi. İşte listede yer alan 10 yer.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:03
Yalnız seyahat edilebilecek 5 yer

İSVİÇRE

TOSKANA VADİSİ, İTALYA

PORTO, PORTEKİZ

MYKONOS, YUNANİSTAN

JAPONYA


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Yalnız seyahat edilebilecek 5 yer
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