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tatilinde dikkat edilmesi gerekenler

Yılın en uzun tatiline sayılı günler kaldı. Birçok tatil severler tatil alışverişine başladı bile. Konaklayacağı oteli ve gideceğiniz bölgeye henüz karar veremediniz ve son güne mi bıraktınız? Peki tatil planı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tatiline çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar...

Giriş Tarihi: 14.8.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 09:41
Kurban Bayramı tatilinde dikkat edilmesi gerekenler

YOL GÜZERGAHINIZI PLANLAYIN
Bu aslında biraz daha tatil yol güzergahı kalabalık olan şehirler için geçerli. Örneğin, 'dan çıkıp yolunuz İstanbul'dan 'ya doğru uzanacaksa, İstanbul çıkışındaki yoğun trafiği göz ardı etmemelisiniz. Buradaki çözümler: Pendik – feribot bileti alarak, Yalova'ya kadar oluşabilecek trafiği atlatabilirsiniz. çıkış saatinizi, Cuma iş çıkışı yerine Cuma sabah ya da Cumartesi sabaha erteleyebilirsiniz. Bir diğer önerimiz de uçak bileti olabilir, ancak malum bayram dönemi olduğu için uçak bileti fiyatları tavan fiyatlara ulaşmış durumda.

DESTİNASYONLAR İÇİN ACELE ETMELİSİNİZ
Bu yaz tatil yoğunluğu yine bilinen ve popüler bölgeler üzerinden ilerliyor. , Alaçatı, , Fethiye gibi bölgelerde otel arıyorsanız eğer, çok fazla otel seçeneği kalmadığını belirtelim. Çünkü bu bölgelerde otellerdeki doluluk %100'lere yaklaşmış durumda. Kalan otellerin ise fiyatlarının biraz artmış olduğunu söyleyebiliriz. Daha popüler olan tatil bölgelerinde otel arıyorsanız çok daha hızlı hareket etmeniz gerektiği bir gerçek. Bunun yerine daha az kişinin tercih ettiği Urla, Mazı, Karaburun, Kazdağları gibi bölgeleri tercih edebilirsiniz.

HAVA DURUMUNU GÖZ ARDI ETMEYİN
Bayram tatili, yani 17-25 Ağustos haftası neredeyse yılın en sıcak günlerine denk geliyor. Bu nedenle ve Ege'ye gidecekseniz hava çok sıcak ve nem oranı yüksek olacağından mümkünse yer ayırtacağınız oteldeki odanızda klima olmasına dikkat edin. Özellikle yanınızda sıcaktan daha fazla etkilenebilecek bir yaşlı veya çocuk var ise klima hepinizin konforu için daha önemli olacaktır.

MEKANLAR İÇİN DE REZERVASYON YAPTIRIN
Malum tatil kalabalığı sadece otellerde değil, gezeceğiniz ve yemek yiyeceğiniz yerlerde de kendini gösterecek. Bu nedenle, Bozcaada, Selimiye, Gümüşlük gibi yerlere gidecekseniz eğer, restoran rezervasyonunuzu da şimdiden mutlaka yaptırın. Nispeten küçük olan yerlerde, özellikle meşhur restoranlar neredeyse 1 hafta önceden tüm masalarını dolduruyorlar, sizin de dışarıda kalmanızı istemeyiz doğrusu.

TATİLİ ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNÜN

Tatil döneminin yaklaşması sebebiyle, otellerde 1 hafta boyunca boş oda olmayabilir, ancak arada kalmış 3-4 günlük boşluklar bulunabilir. Bu durumda, oteli 3 günlük olarak tutup, tatilinizin geri kalan günleri için farklı bir bölgeye veya aynı bölgede farklı bir otele geçebilirsiniz. Tüm hafta aynı otelde yer bulamamak tatil yapmanıza engel değil.

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Kurban Bayramı tatilinde dikkat edilmesi gerekenler
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