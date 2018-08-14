Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Tatil bütçenizi sarsmayacak gurme lezzetler

Tatil bütçenizi sarsmayacak gurme lezzetler

Seyahatin sadece gezip görmek değil, aynı zamanda tatmak ve koklamaktır. Yeni yerler keşfederken bir de yeni tatlar ve lezzetler keşfetmenin zevki bambaşka. Bu keşif sırasında bütçenizin zorlanacağını düşünüyorsanız sizin i hazırladığımız uygun fiyatlı tatil bütçenizi sarsmayacak gurme lezzetler.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 15:27
Tatil bütçenizi sarsmayacak gurme lezzetler

GEZGİNLERİN GÖZDESİ AVRUPA'DAN UCUZ VE SON DERECE LEZZETLİ YİYECEKLER

Gezginlerin uğrak noktalarından olan kıtası, pek çok ülkeye ve kültüre ev sahipliği yapması sayesinde birçok farklı tadın da bir araya geldiği bir cennet. Seyahatleriniz sırasında Avrupa'nın pek çok kentinde gurme lezzetlerle karşılaşmanız mümkün.

Avrupa'nın gurme cenneti 'da, bütçenizi zorlamayacak ve çok çeşitli, lezzette seçeneklere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu lezzetler arasında yer alan Arancini, mozarella ile doldurulan kızartılmış pirinç köftesi. Aslında kızartılan risotto gibi de düşünebileceğiniz bu yemek, domates sos içerisinde servis ediliyor ve ağzınızın suyunu akıtmayı garantiliyor. Bunun yanı sıra başka bir ucuz İtalyan lezzeti de Pani ca meusa. yiyecekler dendiğinde sakatatların Avrupa mutfağındaki yerini bilmeyen yoktur. Pani ca meusa da Palermo'da rastlayabileceğiniz, sığır akciğeri ve dalağı ile yapılan bir sokak lezzeti.

Avrupa'nın bir diğer yemek durağı . Avrupa'nın bu en güzel ve meşhur ülkesine gittiğinizde cüzdanınızı masaya bırakmadan iyi yemek yiyemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Fransa'da da ucuz ve gurme lezzetler yakalamak mümkün. Örneğin krep bu lezzetlerin başını çekiyor. Çeşitli iç dolgularıyla beraber lezzetli krepleri neredeyse her köşe başında bulabileceğiniz krep arabalarından alabilir, afiyetle yiyebilirsiniz.

Avrupa'nın hem güzel hem de cep yakmayan yiyecekleri sadece güneyin bereketi ve güneşi bol ülkeleriyle sınırlı kalmıyor. Kuzeye yol aldıkça da bütçenizi zorlamayacak lezzetlerle karşılaşmak mümkün. 'de fish&chips nam-ı diğer balık ve patates kızartması, 'da domuz sosisinden yapılan Currywurst, 'nın lezzetli hamur işi Oliebollen, 'nın her yerinde rast gelebileceğiniz wafflelar gurme damak tadınıza uygun seçenekler arasında geliyor.

YEMEKLERİYLE BİR AMERİKAN RÜYASI

Amerika her gezginin bir gün görmek isteyeceği ülkeler arasında başı çekiyor. Uçak biletleri ve diğer masraflarıyla beraber Amerika seyahati biraz pahalıya patlasa da gittiğinizde ucuz ve lezzetli yiyecekler bulabileceğinizi bilmek, seyahatinizi kolaylaştırıyor.

Amerika'ya gittiğinizde sokakta rastlayabileceğiniz gurme lezzetlerin başında şüphesiz ki hotdog geliyor. Her işlek caddede karşınıza çıkan Hotdog arabalarından alabileceğiniz bu lezzet, hem ucuz hem ağzınıza layık hem de doyurucu bir seçenek. Bunun yanı sıra Amerika'da daha pek çok lezzetli ve ucuz yiyecek bulmak mümkün.

SOKAK YEMEKLERİ KONUSUNDA BİR CENNET: ASYA

'da sokak yemeği kültürünün ne kadar zengin olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Her ne kadar sokakta satılan yiyecekler hijyen açısından gerekli güveni sağlamıyor gibi görünse de Asya'da sokak yemeklerinin bir titizlikle ve özenle hazırlandığını söylemek mümkün.

Asya'nın kültürüyle çok çeşitli ülkelerinde, ucuz ve gurme lezzetler de bir o kadar çeşitlenmekte. Örneğin yolunuz 'a düşerse diğer adı Vietnam sandviçi de olan Banh Mi'yi denemeden geçmeyin. Aynı şekilde Vietnam sandvie lezzet ve ucuzlukta rakip olacak bir diğer lezzet ise Rou Jia Mo yani Çin sandviçi, genellikle domuz etinden yapılan bu sandviçlerin kökeni 2000 yıl öncesine dayanıyor. Çok meşhur ve keyifli bir başka lezzet ise Tayland'ta bulabileceğiniz Satay; yani tavuk, dana ya da domuz etinden yapılan hindistan cevizi sütü ve safranla marine edilen kızartmalar. Asya geziniz boyunca hem gözünüzün hem midenizin hem de cüzdanınızın bayram edeceğini garantileyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatil bütçenizi sarsmayacak gurme lezzetler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN