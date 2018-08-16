Beyrut hakkında bilinmesi gerekenler...

Lübnan'ın kültür ve eğlence yönünden en önemli şehri Beyrut'tur. Şehirde Osmanlı, Memluk, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ve tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Kentin batı kıyısında yer alan ve en çok ilgi gören semtlerinden Raouché sahilinin açıklarında yer alan Pigeon (Güvercin) Kayaları günbatımında görülmeye değerdir. Bu semtte yer alan Corniche halkın keyifli bir zaman geçirebildiği kordon boyudur ve güzel bir manzara sunmaktadır. Beyrut'un merkez semti ise Solidere'dir. Grand Serail, Osmanlı Saat Kulesi, Ulusal Parlamento Binası, tarihi kiliseler ve camiler ile daha birçok tarihi yapı bu semtte yer almaktadır.

GEZİLEBİLECEK YERLER

1.BEYRUT ULUSAL MÜZESİ

Milat öncesinden bugüne birçok medeniyet koleksiyonu bulunan müze bölgenin sayılı arkeoloji müzelerinden. İlk olarak 1937'de açılan Beyrut Ulusal Müzesi iç savaş yıllarında epey hasar görmüş, 1990'lı yıllarda yapılan yenileme çalışmalarının ardından 1999'da kapılarını tekrar açmış. En geniş koleksiyon bir dönem bu bölgede yaşamış olan Fenikelilere ait.

2.CORNİCHE

Kıyı boyunca palmiyelerin olduğu, deniz kenarında uzun bir yürüyüş yapabileceğiniz sahil yolu. Banklarda oturup soluklanırken uçsuz bucaksız Akdeniz'i seyredebilirsiniz. Burası İzmir'deki Kordon Boyu'yla benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

3.EL OMARİ CAMİİ

1150'de Aziz John kilisesi olarak inşa edilen yapı 1291 yılında Beyrut'un fethedilmesiyle camiye dönüştürülmüş. Şehirdeki çoğu bina gibi El Omari Camii'de iç savaş sırasında büyük hasar görmüş, 2004 yılında aslına uygun olarak restore edilmiş.

4.MUHAMMED EL-AMİN CAMİİ

Osmanlı mimarisini andıran bu yeni caminin de İngilizce'de kullanılan adı Sultanahmet Camii'yle aynı: Blue Mosque. Ayrıca caminin mimarîsi de Sultanahmet'inkiyle benzerlikler taşıyor. İçerideki büyüleyici işlemeleri saatlerce inceleyebilir, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

5.Aziz George Maruni Katedrali

Muhammed El-Amin Camii'yle yan yana bulunan bu katedral, dünyada en kalabalık nüfusu Lübnan'da yaşayan Maruni Hıristiyanların ibadethanesi. 1894'te inşa edilmiş, bu yüzyılın başında restore edilip yeniden açılmış olan bu katedral Roma'daki Aziz Meryem Bazilikası'ndan esinlenilmiş.

6.Roma Hamamı Kalıntıları

Beyrut'un üzerindeki tarih kadar altında da bir tarih yatıyor. Devlet binalarının olduğu bölgede bulunan Roma Hamamı kalıntıları bölgedeki eski medeniyetlerin günlük yaşamına bir zaman penceresi aralıyor. Burada dolaşırken kendinizi eski zamanları hayal etmekten alıkoyamayacaksınız.

7.GÜVERCİN KAYALIKLARI

Günün yorgunluğunu bu güzel manzaraya karşı bir şeyler içerek veya akşam yemeğinizi yiyerek atabilirsiniz. Kayalıkların üzerindeki restoranların birinde otururken muhteşem bir gün batımı sizi başka diyarlara götürecek. İsmi gibi bu kayalıklar ve gün batımının vazgeçilmez tamamlayıcısı da tabii ki kuşlar.

8.MAGEN ABRAHAM SİNAGOGU

Birçok dini ve kültürü barındıran Beyrut'taki bir diğer önemli dini yapı da bu sinagog. 1925'te inşa edilen ve şehirde geriye kalan tek sinagog olan Magen Abraham Sinagogu iç savaş sırasında hasar görmüş. Burası yakın geçmişte restore edilmiş fakat ibadete açık değil.

FESTİVALLER

Beyrut'da yıl boyunca çok sayıda festival düzenlenmektedir. Bazı önemli festivaller şu şekilde sıralanmıştır;

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ:

Ulusal geçit törenine sahip olan bu kutlamada Lübnan halkı bağımsızlığını kutluyor. Bu gün için askerler ve hükümet görevlileri Beyrut'a gelir.

SALSA FESTİVALİ:

Her Haziran ayında gerçekleşen bu festivalde Salsa workshop ve partileri düzenlenir.

ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ:

İngiliz film yapımcılarının ev sahipliği yaptığı bu festivalde belgeseller, kısa filmler izleyebilirsiniz.

BAHAR FESTİVALİ:

Haziran ayında baharın gelişi kutlanıyor. Opera, hip hop ve tiyatro gibi birçok çeşitli gösteri izleyebilirsiniz.

ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ:

Ekim ayında gerçekleşen bu festival her yıl düzenleniyor. Geleneksel Lübnan yemekleri eşliğinde sanatçıların caz performanslarını canlı olarak dineyebilirsiniz.

YEME İÇME

Beyrut mutfağı çok farklı ve lezzetli tatlardan oluşmaktadır. Mezeler ve tatlıların bu mutfakta çok önemli bir yer vardır. Anasonlar tatlandırılan Arak, Lübnan'ın ulusal içeceğidir. Yine Lübnan'ın özel şarapları da çok tercih edilen bir içecektir. Gemmayzeh ve Place de L'Etoile caddelerinde Lübnan mutfağının ve dünya lezzetlerinin en güzel örneklerini bulabileceğiniz birçok restoran bulunmaktadır. Humus, babaganuş, kibbe, falafel, maluf, tabuleh ve üzüm yaprağı dolması başlıca tatlar arasında sayılabilir.

ALIŞVERİŞ

Orta Doğu'nun en önemli alışveriş noktalarından biri Beyrut'tur. Corniche bölgesinde Lübnan'a özgü yerel ürünlerin yer aldığı dükkanlar bulunurken, şehir merkezinde ise dünyaca ünlü markalara ait mağazalar yer almaktadır. Solidere'de tasarım butikleri, Verdun tarafında ise alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Kent pazarlarında da uygun fiyatlara süs eşyaları ve antikalar satılmaktadır.