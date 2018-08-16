Salda Gölü hakkında bilmeniz gerekenler... Neler yapılır?

SALDA GÖLÜ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, son dönemde turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda. Salda, yer yer 184 metreye ulaşan derinliğiyle Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini taşıyor. Suyu ise az tuzlu ve yüksek alkali özellikte. Aynı zamanda 6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğunda. Gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Bu da Salda'yı kapalı havza gölü yapıyor.

Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı. Sığır Salda Gölü'nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi 1. Derece Doğal Sit alanı durumunda. Yani bilimsel ve arkeolojik çalışmalar hariç, kesinlikle dokunulmaması gereken bir yer kuyruğunun 2 türü yalnızca Salda'nın güney kıyılarında yetişiyor.

SALDA GÖLÜ ÇEVRESİNDE YAPILMASI GEREKEN 6 ŞEY

1. SALDA BELİ'NDE MANZARA İZLEYİN

Denizli yolu üzerinde bulunan Salda Beli, göle yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta yer alıyor. Göl ve çevresini panoromik olarak izlemek isteyenlere kaçırılmayacak bir manzara sunan bu yer, fotoğraf meraklıları için oldukça cazip bir nokta.

2. YÜZMENİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Turkuazdan laciverte, mavinin pek çok tonunu görme fırsatı bulacağınız göl çevresinde bembeyaz kumları ile göz alan Salda Gölü Orman Plajı, Doğan Baba Halk Plajı ve Yeşilova Belediyesi Halk Plajı, yüzmek isteyenlerin en sık kullandığı plajlar arasında.

3. KAMP YAPIN

Bölgedeki turizmi canlandırmak için Yeşilova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen kamp yeri, çadır ve karavan kampı sevenlerin akınına uğruyor. Elektrik, duş, tuvalet gibi imkanların bulunduğu alanın yanı sıra göl çevresinde kendi seçtiğiniz alanlara da çadır kurulabiliyor.

4. BİSİKLET SÜRÜN

Çam ormanları ile çevrili olan gölün etrafı bisiklet sürüşü için oldukça elverişli bir yapıya sahip. Bu nedenle Salda'ya yapacağınız seyahatinizde bisikletinizi yanınızda getirerek, göl çevresinde keyifli bir bisiklet turu yapabilirsiniz.

5. ŞİFALI SULARINDA GÜZELLEŞİN

Bu eşsiz göl, büyüleyici görünümünün yanı sıra şifa kaynağı olmasıyla da biliniyor. İçerisinde bulunan mineraller nedeniyle sivilce, mantar gibi cilt rahatsızlıklarına ve saçlara iyi geldiği söylenen göl suyu ile güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

6. SAÇ KAVURMASININ TADINA BAKIN

Bölgenin en ünlü lezzetleri arasında gösterilen saç kavurmayı yemeden Yeşilova'dan ayrılmayın. Ayrıca Doğan Baba Halk Plajı içerisinde yer alan Pideci Sami de, yolu göl çevresinden geçenlerin uğrak adreslerinden.