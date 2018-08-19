Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Arezzo hayatı güzelleştiriyor

hayatı güzelleştiriyor

Floransa ve Roma arasında kalan adını dünyaya filmiyle duyurmuştu. yazarı Eda Özsoy Onaran, ’nın en güzel sanat eserlerine ev sahipliği yapan şehri Tatil SABAH için kaleme aldı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Arezzo hayatı güzelleştiriyor
'nın Toskana bölgesine yaptığım gezide Floransa'nın güneyindeki 'yu keşfetme şansını yakaladım. Arezzo, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan en güzel filmlerden ile tanınıyor. Özellikle ana meydan filmin birçok sahnesine ev sahipliği yapmış. Filmin yönetmen ve başrol oyuncusu Roberto Beningi'in Arezzolu olması da filmin burada çekilmesinde önemli bir etken olmuş. Dolayısıyla filmin anıları bu meydanda canlı tutuluyor. Oscarlı filme ev sahipliği yapan şehir aslında misafirlerine çok daha fazlasını sunuyor. İtalya'nın en güzel sanat eserlerini burada görebilirsiniz. Çünkü Rönesans döneminin en ünlü sanatçıları Arezzo'dan çıkmış.

SANATSEVER ŞEHİR
Piazza Grande, şehrin kalbinin attığı yer. Meydandaki sütun hemen dikkat çekiyor. Burası halka açık cezalandırmaların yapıldığı yermiş. Ortaçağ'da yüz kızartıcı bir suç işleyen burada cezalandırılırmış. Bu nedenle burası Utanç Sütunu olarak adlandırılıyor. Arezzo'nun altın ve diğer taş işlemeciliğinde İtalya için önemli bir yer olduğu belirtiliyor. Ancak burası günümüzde sahip olduğu meydanları, müzeleri ve kiliseleriyle çok sevimli bir yer. Eğer sanatsever bir gezginseniz, Arezzo sizin için harika bir fırsat olacak. Özellikle İtalya'nın en büyük fresklerini bu şehirde görebilirsiniz. Aslında günümüzde turistlerin Arezzo'ya gitme nedenlerinden biri de İtalya'da katolik kilise olarak hizmet veren San Francesco Kilisesi'nin içindeki freskleri görmek. Bunların İtalya'daki en güzel ve değerli fresk dizilerinden olduğunu söyleyebilirim.

EN YÜKSEK NOKTA
Şehrin merkezindeki della Pieve Kilisesi, Romanesk dönemine ait ve kuruluşu 11. yüzyıla kadar gidiyor. Bizdeki kervansaraylar gibi barış döneminde dini yapı, savaşlarda ise kale olarak tasarlanmış. Arezzo'da görülmesi gereken bir diğer yer Duomo Katedrali. İtalya'da şehrin en büyük katedraline duomo denir. Dolayısıyla Arezzo'da duomo unvanı bu katedrale verilmiş. Şehrin en yüksek noktasında yer alıyor. 100 bin kişilik bir şehir olan Arezzo, çok önemli sanatçılara ev sahipliği yapmış. Dünyanın en gelmiş geçmiş en büyük heykeltıraşı Michelangelo ile dünyaca ünlü ressam Piero della Francesca gençlik yıllarında Arezzo'da bulunmuş. Ayrıca çok sesli (polifonik) müziğin öncülerinden Guido d'Arezzo da burada doğmuş.

VASARI'NİN YERİ AYRI
Ancak bir isme ayrı bir parantez açmak gerek. O da Giorgio Vasari... Arezzolu olan Vasari, çok iyi bir ressam olmasının yanı sıra aynı zamanda başarılı bir mimar. Bu ismi Floransa'ya giden birçok kişi duymuştur. Uffuzi Müzesi'nin avlusundan, Pitti Sarayı'na uzanan 1.2 km'lik koridora kadar şehre birçok önemli katkısı olmuş.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Arezzo hayatı güzelleştiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN