Arezzo hayatı güzelleştiriyor

İtalya
'nın Toskana bölgesine yaptığım gezide Floransa'nın güneyindeki Arezzo
'yu keşfetme şansını yakaladım. Arezzo, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan en güzel filmlerden Hayat Güzeldir
ile tanınıyor. Özellikle ana meydan Piazza Grande
filmin birçok sahnesine ev sahipliği yapmış. Filmin yönetmen ve başrol oyuncusu Roberto Beningi'in Arezzolu olması da filmin burada çekilmesinde önemli bir etken olmuş. Dolayısıyla filmin anıları bu meydanda canlı tutuluyor. Oscarlı filme ev sahipliği yapan şehir aslında misafirlerine çok daha fazlasını sunuyor. İtalya'nın en güzel sanat eserlerini burada görebilirsiniz. Çünkü Rönesans döneminin en ünlü sanatçıları Arezzo'dan çıkmış. SANATSEVER ŞEHİR
Piazza Grande, şehrin kalbinin attığı yer. Meydandaki sütun hemen dikkat çekiyor. Burası halka açık cezalandırmaların yapıldığı yermiş. Ortaçağ'da yüz kızartıcı bir suç işleyen burada cezalandırılırmış. Bu nedenle burası Utanç Sütunu olarak adlandırılıyor. Arezzo'nun altın ve diğer taş işlemeciliğinde İtalya için önemli bir yer olduğu belirtiliyor. Ancak burası günümüzde sahip olduğu meydanları, müzeleri ve kiliseleriyle çok sevimli bir yer. Eğer sanatsever bir gezginseniz, Arezzo sizin için harika bir fırsat olacak. Özellikle İtalya'nın en büyük fresklerini bu şehirde görebilirsiniz. Aslında günümüzde turistlerin Arezzo'ya gitme nedenlerinden biri de İtalya'da katolik kilise olarak hizmet veren San Francesco Kilisesi'nin içindeki freskleri görmek. Bunların İtalya'daki en güzel ve değerli fresk dizilerinden olduğunu söyleyebilirim. EN YÜKSEK NOKTA
Şehrin merkezindeki Santa Maria
della Pieve Kilisesi, Romanesk dönemine ait ve kuruluşu 11. yüzyıla kadar gidiyor. Bizdeki kervansaraylar gibi barış döneminde dini yapı, savaşlarda ise kale olarak tasarlanmış. Arezzo'da görülmesi gereken bir diğer yer Duomo Katedrali. İtalya'da şehrin en büyük katedraline duomo denir. Dolayısıyla Arezzo'da duomo unvanı bu katedrale verilmiş. Şehrin en yüksek noktasında yer alıyor. 100 bin kişilik bir şehir olan Arezzo, çok önemli sanatçılara ev sahipliği yapmış. Dünyanın en gelmiş geçmiş en büyük heykeltıraşı Michelangelo ile dünyaca ünlü ressam Piero della Francesca gençlik yıllarında Arezzo'da bulunmuş. Ayrıca çok sesli (polifonik) müziğin öncülerinden Guido d'Arezzo da burada doğmuş. VASARI'NİN YERİ AYRI
Ancak bir isme ayrı bir parantez açmak gerek. O da Giorgio Vasari... Arezzolu olan Vasari, çok iyi bir ressam olmasının yanı sıra aynı zamanda başarılı bir mimar. Bu ismi Floransa'ya giden birçok kişi duymuştur. Uffuzi Müzesi'nin avlusundan, Pitti Sarayı'na uzanan 1.2 km'lik koridora kadar şehre birçok önemli katkısı olmuş.