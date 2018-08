Asya’nın alışveriş üssü: Singapur

BUGÜN NELER OLDU

Arkadaşınızın size "Aşırı ucuz bir mağaza keşfettim" dediğini düşünün. O an yaşadığınız heyecanı ve almak istediklerinizi hayal edin. Şimdi kulaktan kulağa yayılan yerel alışveriş merkezlerini bir kenara bırakın. Çünkü tüm dünyanın dilinde tek bir alışveriş adresi var: Singapur . Yılın belli zamanlarında şehirde GSS adı verilen dünyaca ünlü alışveriş festivali Great Singapore Sale düzenleniyor. Ünlü markalar bu festivalde fiyatları neredeyse yarıya düşürüyor. Singapur aynı zamanda farklı etnik kökenleri bünyesinde barındırdığı i çin şehirde çok çeşitli mahalle kültürleri hakim. Gelin Çin Mahallesi'nden, eğlence merkezi Sentosa Adası 'na kadar Singapur'u birlikte keşfedelim. Singapur konum itibarıyla Malezya'nın güneyinde yer alıyor. Güneydoğu Asya Ülkeleri takımında başı çekiyor desek yanl��ş olmaz. Tayland, Endonezya ve Filipinler bu takımın gözde ülkelerinden olsa da, Singapur aralarında en gelişmişi. Gezdikçe fark ediyorsunuz ki, şehirde hem geleneksel hem de modern bir hava hakim. Sanki biri Lego tuğlalarıyla şehri düzenli ve kolay bir şekilde inşa etmiş gibi. Her yere ulaşım çok kolay. Metro ağı da çok geniş olduğu için araca pek ihtiyaç kalmıyor.Gelelim şehrin ilginç yasaklarına. Daha önce duymadığımız ve Singapur'daki sosyal yaşamın temelini oluşturan bu yasaklar konusunda herkes çok hassas. Şehirde herhangi bir mülkün üzerine grafiti yapmanız yasak. Bunun yanında sakız çiğnemek ve satmak da yasak. Tek sebebi ise şehrin temizliği. Bu kurala uymamanın cezası 100 bin dolar ve iki yıl hapis. Sifon çekmemenin cezası 150 dolardan başlıyor. Yere çöp attığınız takdirde bin dolar ceza ödüyor ve üstüne bir kamu görevinde çalışıyorsunuz. "Ama korkmayın Wi-fi her yerde ücretsiz." demeyi çok isterdim fakat her gittiğiniz yerde kablosuz internet için 20 dolar civarında bir ücret ödüyorsunuz.Singapur'a gelmişken Marina Bay 'i görmeden olmaz. Bu bölge Singapur'un ticaret merkezi olarak da anılıyor. Dünyaca ünlü yapı ve eğlence merkezleri burada yer alıyor. Singapur'un simgesi olan Merlion Heykeli ve dünyaca ünlü botanik park Gardens by the Bay'ini mutlaka gezin. Adrenalin tutkunları da dünyanın en yüksek ikinci dönme dolabı olan Singapore Flyer'da sınırsızca eğlenebilir. Yüksekliği yaklaşık 165 metre. Dönme dolaba binmek için çok gecikmeyin, 22.30'da kapılarını kapatıyor. Konaklamak için ise Marina Bay Sands otelini kullanabilirsiniz.Singapur farklı etnik kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığı bir yer. Hal böyle olunca zamanla her kültüre ait mahalleler ortaya çıkıyor. Bunlardan en ünlüsü şüphesiz Chinatown (Çin Mahallesi). Mahallede Çin kültürünü yansıtan çok sayıda hediyelik eşya dükkanları, mağaza ve restoranlar bulunuyor. Eğer Çin kültürünü yakından tanımak isterseniz Chinatown Heritage Center'ı gezebilirsiniz. Bu müze size şehir içi tur imkanları da sunuyor. Sonrasında Kreta Ater bölgesinde yerel mutfağı keşfedebilir, Chinatown Night Market'ten alışveriş yapabilirsiniz.Singapur mutfağı günümüze kadar Çin, Malezya, Hindistan ve Endonezya mutfağından etkilenmiştir. Erişte ve pirinç onlar için vazgeçilmez diyebiliriz. Çeşitli sos ve baharatlar eşliğinde bu yiyecekleri geliştiriyorlar. Pirincin bu kadar önemli olmasının sebebi ise Singapur mutfağında ekmek tüketilmemesi. Şehirde bir şeyi fark edeceksiniz ki o da; yemeklerin çok hızlı servis edilmesi. Bütün yemekler özel tavalarda yüksek ateşte ve oldukça hızlı pişiriliyor. Erişteli çorba Singapur'da en çok tüketilen yemeklerin başında yerini alıyor. Otak adlı özel yemekleri ise, balığın Hindistan cevizi sütü ve biberle ezilmesiyle yapılıyor. Haşlanmış hamur, yumurtalı tart ve istiridyeli omlet ise sokaklarda sıkça görebileceğiniz lezzetlerden. Meşrubat olarak çay ve kahve şehirde oldukça fazla tercih ediliyor.Little India (Küçük Hindistan) Chinatown gibi bir kültür mahallesi. Burada ağırlıklı olarak Hintliler yaşamıyor fakat inanılmaz bir ticaret ortamı olduğunu söyleyebilirim. Gezdikçe Hindistan'a gitmiş kadar oluyorsunuz. Gittiğinizde 1855'te yapılan Sri Veeramakaliamman Tapınağı'nı kesinlikle görmeniz gerekiyor. Singapur'un en önemli Hindu tapınaklarından biri bu. Girişler ücretsiz. Bölgede mutfak alışverişi için tercih edilen Buffalo Caddesi bulunuyor. En popüler market ise Mustafa Centre. Bu dükkan 24 saat boyunca açık ve içeride aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Fiyatları oldukça uygun.Bütün gün tarihi yerleri ve şehri keşfettikten sonra hareketli bir gece hayatına ne dersiniz? Singapur'un geceleri renkli ve bir o kadar hareketli. Boat Quay ve Clarke Quay adlı bölgeler şehrin eğlence mekanları için ayrılmış. Bu bölgelerde bulunan mekanlarda gece boyunca eğlenebilir, müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Mekanlarda sıklıkla üniversite öğrencileriyle karışılabilirsiniz. Elbette her bütçeye uygun eğlence söz konusu.Genellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği Singapur Hayvanat Bahçesi 'en iyi zaman geçirme yeri' olarak bugüne kadar birçok ödül almış. İçerisinde 300'den fazla tür ve toplam 2 bin 800 hayvan yaşıyor. Gezdiğinizde bir şey fark edeceksiniz ki o da; hayvanların hiçbirinin kafeste olmaması. Tüm hayvanlar doğal ortamlarına bırakılmış durumda. Bazı günler fil besleme ve su aygırı şovları yapılıyor. Sabah 9.00'da ise orangutanlarla birlikte kahvaltı edebiliyorsunuz.Singapur, Asya'daki en iyi alışveriş merkezlerine sahip. Orchard Road Singapur'un alışveriş merkezi olarak bilinen, sağlı sollu alışveriş merkezlerinin bulunduğu 2 kilometrelik bir cadde. Caddede karşıdan karşıya geçerken dikkat edin çünkü trafik İngiltere misali tersten akıyor. En lüks alışveriş merkezi ION Orchard da burada yer alıyor. Singapur'un bu göz alıcı alışveriş merkezinde lüks harcama yapanlar ve ünlüler için özel tuvaletler bulunuyor. İçinde cam detaylar ve sanat eserleri bulunduran bu tuvaletler gerçekten çok şık. Prada, Marc Jacobs ve Yves Saint Laurent gibi ünlü markaların ürünlerini Great Singapore Sale adı altında indirimli fiyatlardan satın alabiliyorsunuz. Etiket fiyatına aldanmayın, satıcılar size pazarlık payı da bırakıyor. Kredi kartlarınız alışverişlerde geçerli fakat nakit ödeyecekseniz gitmeden önce paranızı Singapur dolarına çevirmeniz gerekiyor.Şehrin pazar ve çarşılarını keşfetmek için Kampong Glam oldukça ideal bir seçim. Bu alanda genel olarak Arap ve Müslüman kültürleri yer bulmuş. Sokakları aşırı renkli kocaman bir mahalle burası. Etrafı şirin kafe ve dükkanlarda çevrilmiş durumda. Bol bol fotoğraf çekilebilir ve hoşunuza giden bir yerde kahve molası verebilirsiniz. Kampong Glam'ın tam ortasında Sultan Camii bulunuyor. Singapur'un ilk sultanı Hussein Şah tarafından yaptırılan cami 100 yıl sonra restore edilmiş. Çevrede Kwan Im Thong Hood Cho tapınağı da kesinlikle ziyaret etmeniz gereken tarihi yerlerden.Sentosa Adası Singapur'un güney kısmında yer alıyor ve buraya aynı zamanda 'Singapur'un Bahçesi' veya 'Eğlence Adası' da deniyor. Bu eğlence kompleksinin tamamı insan yapımı. İçerisinde plajlar, golf alanları, oteller, tema parkları, çeşitli müze ve atraksiyon alanları yer alıyor. Olanakların çeşitliliğinden olsa gerek ki, ada her yıl yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Asya'nın tek Universal Studios tema parkı da burada. Dolphin Lagoon adlı yerde ise pembe yunusları seyredebiliyorsunuz. Ayrıca Underwater World'de sualtı canlılarını izleyebileceğiniz müthiş bir yer var. Yeterince gezip eğlendikten sonra dönüşte hediyelik eşya dükkanlarına uğramayı unutmayın.