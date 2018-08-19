Beş yıldızlı termal otel

Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolarlık yatırımla temelini attığı Yalova
Termal City, 2019 yılının başlarında kapılarını açacak. 2 bin 200 yatak kapasiteli otelin hedefi yılda 700 bin yabancı turisti ağırlamak. Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas, bir diğer hedeflerinin de termal su kaynağına sahip olmaları sebebiyle sağlık turizmi olacağını vurgulayarak "Kireçlenmeden kaynaklı eklem yeri ağrıları olan misafirlerimiz bizi rahatlıkla tercih edebilecekler. Ana binanın altında toplam 6 bin metrekarelik bir spa alanımız var. Burada aynı zamanda kür merkezi olarak da faaliyet göstereceğiz. Bu kür merkezinde çok çeşitli ve farklı sıcaklıklarda havuzlarımız da olacak" diye konuştu. Yalova Termal City
, aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin en önemli iş ve toplantı merkezi olmaya da aday.