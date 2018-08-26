Ah bir de kiraz mevsiminde görseniz...

Schwetzingen
, Almanya
'nın şirin bir şehri. Baden Württemberg eyaletindeki Heidelberg kentine 15 kilometrelik bir mesafede. Ünü ülke dışına taşmış Schwetzingen sarayı ve bahçeleri (Schloss Garten) ile çok popüler. Kentte 21 bin kişi yaşıyor. Ama her yıl nüfusunun 30 katından fazla turist
i, yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlıyor. Kent, 1700'lü yıllarda Bavyera Elektörü Charles IV Theodore'un yazlık ev olarak kullandığı büyük ve gösterişli Barok sarayıyla öne çıkıyor. Saray, Almanya'nın ilk camisine de ev sahipliği yapıyor. Schwetzingen'in tüm merkezini yürüyerek yarım saatte gezebilirsiniz Ancak saray ve bahçeleri nedeniyle şehir yılın her dönemi ziyaretçilerle dolup taşıyor. Burada hayat deyim yerindeyse bu sarayın etrafında şekilleniyor. Schwetzingen'de oturan her vatandaşın saray için yıllık giriş kartı var. Saray bahçelerine giriş ücreti 5.5 euro. 25 euro'ya yıllık kartlar da satılıyor. Şehirde neredeyse herkeste yıllık kartlardan var. Çünkü bu bahçeler Schwetzingenliler için bir yaşam alanı ve sayfiye mekanı. Sarayı ve bahçelerin tamamını gezmek için üç-dört saat ayırmak gerekiyor. Farklı büyüklüklerde dört göl, 10'dan fazla köprü, 10 km'lik yürüyüş yollarının yanı sıra binlerce farklı türde ağaç, yüzlerce kaz ve ördek sürülerinin bulunduğu bahçelerde sıkılmak imkansız. Saray bahçeleri her mevsim ayrı güzel. Ama kiraz ağaçlarının çiçek açtığı ve eşsiz bir güzelliğe büründüğü ilkbahar en güzel dönemi. Saray içindeki yaklaşık 400 kiraz ağacını ilkbahar döneminde 30 binden fazla kişi ziyaret ediyor. Sarayın internet sitesinde kiraz çiçeklerinin durumunu fotoğraflarla gösteren bir barometre yayınlanıyor. Meraklıları ve kiraz ağaçlarının çiçeklerini açtığı o muhteşem anı kaçırmak istemeyenler siteden çiçeklerin durumunu gün be gün takip edebiliyor. Her yıl şehir dışından bile yeni evli çiftler, fotoğraf ve video çekimi için bu saraya geliyor. Saray ve bahçelerini gezerken karşınıza sık sık yeni evlenmiş, gelinlik ve damatlıklar içinde mutlu çiftler çıkıyor. ÜNLÜ HEYKELTRAŞLARIN ESERLERİ
Sarayın tam ortasında dev bir fıskiye, onun da iki tarafında farklı çiçeklerle desen desen süslenmiş iki bahçe yer alıyor. Sarayın girişinden itibaren yaklaşık 800 metre dümdüz yürüdüğünüzde sizi, içinde devasa heykellerin ve ördeklerin bulunduğu geniş bir göl karşılıyor. Saray ve bahçeleri, Heidelberg şehrinin de mimarı olan Johann Adam Breunig'in planlarına göre 1700 ila 1750 yılları arasında inşa edilmiş. 20. yüzyılın sonlarında büyük bir restorasyon gören sarayın iç mekanlarındaki orijinal iç dekorasyon ve mobilyalar göz alıcı. Her şeyin simetrik olduğu sarayda, bahçelerin farklı noktalarında ünlü Fransız ve Alman heykeltıraşlar Peter Simon Lamine, Barthelemy Guibal, Gabriel Grupello ve Peter Anton von Verschaffelt'in etkileyici eserleri bulunuyor. Bahçedeki bazı heykeller, tahribat görmemesi için modern kopyalarıyla değiştirilirken, orijinalleri saray içindeki özel odalarda muhafaza ediliyor. ÜLKENİN İLK CAMİSİ
Gelelim saraydaki caminin hikayesine. İki minareli camii 1779-1792 yılları arasında yapılmış. Aydınlanma çağının felsefesine uygun olarak, diğer dinlere olan toleransı simgelemek amaçlı düşünülmüş. Lessing, Goethe, Kant gibi yazarların eserlerinde İslam dinine yer vermeleri de bu döneme rastlıyor. Camide en önemli bölüm olan mihrap ve minber yok. Caminin iç bölümünde Arapça ve Almanca olarak Doğu'ya has bilge sözler yer alıyor. Bazı kaynaklara göre, Alman-Fransız Savaşı sırasında Kuzey Afrikalı savaş esirleri 1870-1871 yılları arasında Schwetzingen'e yerleştirilmiş ve cami kısa bir süreliğine ibadethane olarak da kullanılmış. Almanya'ya gelen ilk nesil Türkler de birkaç kez bayram namazını burada kılmış. KUŞKONMAZ GÜZELLİK YARIŞMASI
Schwetzingen, Almanya'nın kuşkonmaz şehri olarak da biliniyor. Her yıl tonlarca kuşkonmaz yetiştiriliyor. Öyle bir kuşkonmaz kültürü var ki kuşkonmaz adına heykeller, güzellik yarışmaları, resim sergileri, özel turlar organize ediliyor. Restoranlarda en güzel kuşkonmaz yemekleri servis ediliyor. Sadece yemeğini değil, kuşkonmazın ekimi ile hasatını göstermek için kuşkonmaz mevsiminde özel organizasyonlar yapılıyor. Belediye başkanı ve şehir halkının da katıldığı etkinlikte kuşkonmaz güzeli bile seçiliyor. FESTİVALLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Kültürel ve sanat organizasyonlarıyla ünlü Schwetzingen'de birçok festival düzenleniyor. Nisan sonu ile haziran ayı başında iki kez düzenlenen, dünya çapında ünlü müzisyen ve müzik gruplarının katıldığı Uluslararası Müzik Festivali, eylül-ekim aylarında yapılan klasik müzikseverlerin dört gözle beklediği Mozart Festivali, mayıs- haziran ayındaki Kuşkonmaz Festivali ile eylül başında düzenlenen Klasik Araba Festivali, bu etkinliklerden bazıları.