Eylülde gel

Balıkesir'in güzel ilçesi Edremit'te bulunan Kazdağları doğu batı yönünde 40 kilometre boyunca devam ediyor. Bu dağda mitolojiye göre dünyanın ilk güzellik yarışması yapılmış. Kral Priamos'un oğlu Paris, Helen ve Afrodit arasından kraliçe olarak güzelliğin ve sevginin simgesi Afrodit'i seçmiş. Çeşitli efsanelere ve birbirinden güzel köylere ev sahipliği yapan zeytin ağaçlarıyla kaplı Kazdağları'nda gezmek çok keyifli. Havası nemsiz. Rüzgar esiyor ama üşütmüyor sadece serinletiyor. Alpler'den sonra dünyanın ikinci oksijen deposu olan bölgede ilk durağınız Hasan Boğuldu ve Sutüven şelaleleri olsun. Sutüven küçük bir şelale. Ama yakınında, küçük tahta bir köprüden geçerek ulaşabileceğiniz keyifli bir yürüyüş yolu bulunuyor. Hasan Boğuldu Şelalesi ise Sutüven'den 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesi uzaklıkta yer alıyor. Bölgede görülecek yerlerden bir diğeri Zeus Altarı. Muhteşem bir manzaranın bulunduğu bir tepede yer alan sunağa ulaşmak için yaklaşık bir kilometrelik yokuşu yürüyerek tırmanmak gerekiyor. Ama tırmanılan yol yine zeytin ağaçları arasında süzülen keyifli bir rota. Bölgenin en güzel köylerinden biri çam ormanı içindeki Yeşilyurt. Girdiğiniz anda kendinizi Fransa'nın Cote d'Azur bölgesine, en çok da Eze köyüne gelmiş gibi hissediyorsunuz.Balıkesir'in ilçesi Ayvalık, yaz tatilleri için tercih edilse de sonbaharda çok daha güzel oluyor, Arnavut kaldırımlı sokakları ve ahşap tarihi evleri ile gezginlerin en sevdiği duraklar arasında yer alıyor. Hayrettinpaşa Mahallesi, Camlı Kahve, Taksiyarhis Kilisesi, Hamidiye Camii ve Ayazma Kilisesi, Ayvalık'ta gezilip görülmesi gereken yerler arasında. Cunda Adası da kendine has güzelliği ile dikkat çekiyor. Şeytan Sofrası ise ilçe merkezinin sekiz kilometre güneyindeki kayalık tepelerin üzerinde yer alıyor. Buradan tüm Ayvalık adaları ve Midilli Adası 'nın manzarası gözüküyor. Şeytan Sofrası'na gün batımını seyretmek için gidiliyor. Tepede bir lokanta bulunuyor. Tavşan Kulakları Tepesi ise Şeytan Sofrası'nın yanı başındaki tepe. Tepeye çıkıldığında, tavşan kulağı biçiminde, üç insan boyu yüksekliğinde iki kaya ile karşılaşıyorsunuz. Dipleri toprakta değil, yatay plakamsı bir kayanın üzerinde duruyor. Ayvalık adını verdiği tostu, peynirden yapılan hoşmerim tatlısı, papalina balığı, zeytini, zeytinyağı ve olmazsa olmaz zeytinyağlı meze çeşitleriyle de meşhur.Düzce'deki Güzeldere Şelalesi'nin bulunduğu bölge kayın, gürgen, köknar, porsuk sarıçam ve daha onlarca ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Güzeldere, 130 metreden akışıyla Türkiye'nin en yüksek şelalesi olarak anılıyor. Yakınındaki Efteni Gölü ise 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yukarıda ise Pürenli Yaylası bulunuyor.M.Ö. 6'ncı yüzyıldan günümüze uzanan antik hikayeleriyle ünlü Assos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı. Taş ev ve otellerin bulunduğu yokuşlu sokaklarında yürürken huzur buluyorsunuz. Kente ve denize hakim konumdaki Athena Tapınağı'na mutlaka gidin. Kalıntıların arasında dolaşırken karşınızdaki Midilli Adası ve Ege denizi manzarası sizi büyüleyecek. Gülpınar Köyü'nde yer alan Apollon Smintheion Tapınağı'nın özelliği ise M.Ö. 8'inci yüzyılda yaşamış şair Homeros'un İlyada destanındaki mitolojik olayların betimlendiği kabartmalara sahip olması. 120 metre uzunluğundaki kabartmaların çok az bir bölümü ortaya çıkarılmış. Tapınağın kazılar sonucu çıkarılan kısımları bile insanı etkilemeye yetiyor. Tatilinizi uzatmak isterseniz Assos'un limanındaki eski palamut depolarının restore edilmesi ile ortaya çıkan butik oteller ve kamping alanlarında konaklayabilirsiniz.İzmit'teki, 800 metre yüksekliğindeki Menekşe Yaylası'na yürüyüş Aytepe Köyü'ndeki dere kenarından başlıyor. Önce dik bir yokuş çıkıyorsunuz sonra da orman içinden yürümeye devam ediyorsunuz. Yürüyüş yaklaşık 15 kilometre sürüyor. Adını yaz mevsiminde açan menekşelerden alan yaylada kamp alanı da bulunuyor.Barındırdığı yaban hayat ve bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken ve 1999 yılında WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice Ormanları , Karabük'ün Yenice ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Bölgede çok miktarda yaban domuzu var. Az sayıda tilki, tavşan, ayı, keklik, karatavuk, çulluk yaşıyor. Yenice Ormanları'nda pek çok kamp alanı bulunuyor. Ayrıca çok sayıda yürüyüş rotası da söz konusu. Belediyenin Yenice Ormanları Doğa Yürüyüş Parkurları projesi kapsamında rotaların başlangıç ve bitiş noktası olarak belirlenen kavşaklarda tabelalar bulunuyor.Şile'ye bağlı Ağva, İstanbul 'un kuzeyinde Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında bir sahil kasabası. Göksu ve Yeşilçay dereleri Ağva'dan geçip Karadeniz'e dökülüyor. Yeşilçay balıkçı teknelerinin mekanı. Göksu kıyısında ise oteller bulunuyor. 12 km uzaklıktaki Hacıllı köyü mağara ve şelaleleriyle ünlü. Kilimli ve Kadırga koyları yürüyüş için elverişli. Bölgeyi keşfetmek için bisiklet kiralayabilirsiniz. Bolu , dağları, ormanları, yaylaları, gölleri ile son dönemde trekking sevenlerin yeni gözdesi. Bolu genelinde uzunlukları altı ile 30 kilometre ve zorluk derecesi bir ile altı arasında değişen, birkaç saatlik bir yürüyüşten 10-12 saatlik yürüyüşe kadar çeşitli alternatifleri içeren 165 yürüyüş yolu yer alıyor. Rotalarda 18 bisiklet yolu, beş tırmanma kayası, altı kanyon ve 14 kamp noktası bulunuyor. Yaylaları bakımından da son derece zengin bir kent Bolu. Aladağ, Kızık, At, Sarıalan, Gerede, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Göynük ve Seben yaylalarında piknik ve kamp yapılabiliyor. Yedigöller Milli Parkı , Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı, Kökez Koruma Alanı, Sülüklügöl Tabiatı Koruma Alanı da dinlenme ve doğa yürüyüşlerine uygun. Yedigöller, özellikle fotoğraf meraklılarının en sevdiği rotalar arasında yer alıyor. Konaklamak için de tesisler var. Bungalov tipi evlerde ya da otelde kalabilirsiniz. Parkları, barındırdıkları endemik bitki türleri ve hayvan popülasyonu ile de ilgi görüyor.Ankara'daki Eymir Gölü 'nü çevreleyen yol hem yürüyüş hem bisiklet için ideal. Bisiklet parkuru yaklaşık 12 kilometre uzunlukta. Eğer tercihiniz yürümekten yanaysa Eymir Gölü'ne Gölbaşı yönünden giriş yaptığınız takdirde yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüş sonrasında ilk dinlenme tesisine ulaşıyorsunuz. Yürüyüşe devam ettiğinizde göl kenarındaki birbirinden güzel tesislere rastlıyorsunuz.1842'de Polonya'nın işgali sırasında Osmanlı'ya sığınan Polonyalılar tarafından kurulan Polonezköy, şimdi modern bir yerleşim merkezi. İstanbul'un hemen yanı başında. Burada yürüyüş yapabilir at binebilirsiniz. Beş kilometrelik yürüyüş parkurunda zaman zaman ağaçlarla kaplı yemyeşil tünellerin içinden geçiliyor. Tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle güzel bir alternatif. Geziniz boyunca size kestane ve ıhlamur ağaçları eşlik edecek. Polonezköy'ün cevizi, inciri, yaban böğürtleni, kestanesi ve kirazı meşhur.