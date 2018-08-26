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Eylülde gel Eğlencesi bol yaz tatillerinin aksine sonbahar sessizlik ve huzur vaat eder. Kuş cıvıltıları eşliğinde uzun yürüyüşlere çıkılır, yıldızların altında kamp yapılır. Doğa adeta misafirlerine kucak açmıştır. Peki ama sohbaharı karşılamaya nereye gitmeli? İşte en güzel alternatifler

Giriş Tarihi: 26.8.2018