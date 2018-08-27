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tadında

Evliya Çelebi’nin doğduğu şehir olarak bilinen, çini ve porselenleri ile ünlü bu kadim kent, milli mücadele tarihinde de oldukça önemli bir yere sahip. Kaplıcaları, vadi ve yaylaları gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra, termal kaynakları, el sanatları ve tarihi dokularıyla da gezilip görülmesi gereken , adeta bir ni andırıyor.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 10:33
Açık hava müzesi tadında

Merkez'e 58 km mesafedeki Çavdarhisar'da bulunan Aizanoi , oldukça önemli bir bölge. İsmini, Zeus'un kızı Erato ve Kras Arkas'ın oğlundan alan kent, kültürel değerleri nedeniyle ikinci Efes olarak nitelendiriliyor. , Eskişehir ve Afyon topraklarını kapsayan ise, kentin en önemli duraklarından. Önemli bir Frig yerleşimi olan vadide, MÖ. 900-600 yıllarından kalma çok sayıda anıt, ören yeri, peri bacası ve yer altı şehri yer alıyor. Çeşitli uygarlıklar hakkında detaylı bilgiler edinebileceğiniz, Hitit, Helen, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserleri Arkeoloji Müzesi'nde görmek mümkün. Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başarabilen nadide yapılardan biri olan Kütahya Kalesi, Kale-i Sagir, Kale-i Bala ve dış surlar olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

1922'de gerçekleşen Başkomutanlık 'nde Atatürk'ün "'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"' Sözünü söylediği yer olan Zafertepe Anıtı, bu kadim şehrin tarihimizdeki önemini hissetmek açısından en güzel nokta. Ayrıca, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden askerlerin anısına yaptırılan Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edebilir, Dumlupınar Müzesi'ndeki Kurtuluş Savaşı'ndan kalma silahları görebilirsiniz.

Kentin kültürleri kucaklayan yapısı, merkezde yer alan Dönenler Mevlevihanesi ile de önemli. Zira, Mevlevi kültürünün üçüncü önemli merkezi olan ve 1243'te inşa edilen yapı, mistik bir atmosferde farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Kent merkezine bulunan Kütahya Çini Müzesi ise, alanında açılan ilk müze olmasıyla hayli önemli. Hem Germiyan Beyi ll. Yakup'un yaptırdığı külliyenin bir parçası olması hem de 14. yüzyıldan bu yana yapılan çinilerin sergilenmesi açısından oldukça önemli bir adres. Aynı şekilde, eşsiz bir yapı olan Çinili Camii de hem dış mimarisi hem de iç güzelliği ile büyük hayranlık uyandırıyor.

Dünyada yalnızca bu ormanda görülen ağaç türlerini görebileceğiniz eşsiz bir Kütahya doğal güzelliği olan Domaniç Ormanları, aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin yaz aylarını geçirdiği yer olarak da biliniyor.

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Açık hava müzesi tadında
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