Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Lüksten uzak Kamboçya

Lüksten uzak

Yeşil doğası, küçük kasabaları, şahane günbatımları ile hayatın ağır aktığı bir ülke. Ne egzotik adalar vadediyor, ne süper lüks oteller… İşte birbirinden güzel

Giriş Tarihi: 27.8.2018 13:29
Lüksten uzak Kamboçya

SİHANOUKVİLLE

'nın güneyinde yer alan kilometrelerce uzanan beyaz kumdan sahilleri ile deniz tatiline meraklı her in ortak buluşma noktası. 100 bin nüfuslu şehir, merkezinde çok fazla bir atraksiyon vadetmese de, Victory, Serendipity ve Otres gibi meşhur plaj bölgeleri ile son yıllarda yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başladı ve komşusu Tayland'ın sahilleri ile rekabet etmeye başladı. Kamboçya'ya geldim, biraz da deniz-kum-güneş yapmak istiyorum, diyorsanız sizin için doğru adres burası. Bölge daha da popülerleşip doğal güzelliklerini kaybetmeden mutlaka Sihanoukville'i ziyaret etmenizi öneriyoruz.

PHNOM PENH

Jakarta ile birlikte Güneydoğu Asya'nın en sevimsiz başkenti sanırım . Beni kesmez, gerçek Kamboçya'yı görmek istiyorum derseniz başkent Phnom Penh tam sizlik. 1,5 milyonluk nüfusu ile ülkenin en açık ara en kalabalık şehri olan Phnom Penh, düzensizlik, trafik, yoksulluk ve kaosu ile sizi kısa sürede canınızdan bezdirmeye aday. Ancak Tonle Sap Nehri kıyısındaki turist bölgede şehrin geri kalanından izole kalarak, kendi çapınızda bir doğu egzotizmi yaşama şansınız var hala.

Başkent Phnom Penh, yakın geçmişindeki korkunç iç çatışmalar yüzünden büyük acılara, büyük trajedilere şahitlik etmiş bir şehir aslında. Bu trajedilerden sonra gelebildiği bu nokta bile başarı sayılabilir aslında. Kızıl Khmerler dönemindeki korkunç katliamların sahne aldığı yerleri görmek ve yakın tarihin en tüyler ürpertici soykırımının nasıl gerçekleşebildiğine şahitlik etmek istiyorsanız, Tuol Sleng Genocide Museum (Soykırım Müzesi) ve Killing Fields (Ölüm Tarlaları) mutlaka görmeniz gereken yerler.

SİEM REAP

Siem Reap demek demek. 200 bin nüfuslu bu orta büyüklükte Kamboçya şehri ülkenin açık ara en çok ziyaret edilen şehri. Dünyanın en büyük dini yapısı olan görkemli Angkor Wat ve Angkor Arkelojik Parkı, turistleri bu ülkeye getiren yegane şey. Kamboçya'ya gelip Angkor Wat'ı görmediyseniz, Kamboçya'yı görmemişsinizdir demektir.

KOH RONG

Deniz-kum-güneş ayrıyorum diyorsanız, Sihanoukville ile beraber ikinci adresiniz burası. 'a Sihanoukville'den hızlı feribotlarla kolaylıkla geçilebiliyor.

Koh Rong Kamboçya'nun parti adası olarak anılan büyüleyici bir adası. Bembeyaz kumdan, palmiyelerden geçilmeyen büyüleyeyici plajları ve popülerliğine rağmen henüz betonlaşmaya gitmemiş, salaş-mütevazi tesisleri ile Koh Rong cennet gibi bir ada. Burası aynı zamanda 'Türk Adası' olarak anılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüksten uzak Kamboçya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN