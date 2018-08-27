Lüksten uzak Kamboçya

SİHANOUKVİLLE

Kamboçya'nın güneyinde yer alan Sihanoukville kilometrelerce uzanan beyaz kumdan sahilleri ile deniz tatiline meraklı her turistin ortak buluşma noktası. 100 bin nüfuslu şehir, merkezinde çok fazla bir atraksiyon vadetmese de, Victory, Serendipity ve Otres gibi meşhur plaj bölgeleri ile son yıllarda yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başladı ve komşusu Tayland'ın sahilleri ile rekabet etmeye başladı. Kamboçya'ya geldim, biraz da deniz-kum-güneş yapmak istiyorum, diyorsanız sizin için doğru adres burası. Bölge daha da popülerleşip doğal güzelliklerini kaybetmeden mutlaka Sihanoukville'i ziyaret etmenizi öneriyoruz.

PHNOM PENH

Jakarta ile birlikte Güneydoğu Asya'nın en sevimsiz başkenti sanırım Phnom Penh. Beni Siem Reap kesmez, gerçek Kamboçya'yı görmek istiyorum derseniz başkent Phnom Penh tam sizlik. 1,5 milyonluk nüfusu ile ülkenin en açık ara en kalabalık şehri olan Phnom Penh, düzensizlik, trafik, yoksulluk ve kaosu ile sizi kısa sürede canınızdan bezdirmeye aday. Ancak Tonle Sap Nehri kıyısındaki turist bölgede şehrin geri kalanından izole kalarak, kendi çapınızda bir doğu egzotizmi yaşama şansınız var hala.

Başkent Phnom Penh, yakın geçmişindeki korkunç iç çatışmalar yüzünden büyük acılara, büyük trajedilere şahitlik etmiş bir şehir aslında. Bu trajedilerden sonra gelebildiği bu nokta bile başarı sayılabilir aslında. Kızıl Khmerler dönemindeki korkunç katliamların sahne aldığı yerleri görmek ve yakın tarihin en tüyler ürpertici soykırımının nasıl gerçekleşebildiğine şahitlik etmek istiyorsanız, Tuol Sleng Genocide Museum (Soykırım Müzesi) ve Killing Fields (Ölüm Tarlaları) mutlaka görmeniz gereken yerler.

SİEM REAP

Siem Reap demek Angkor Wat demek. 200 bin nüfuslu bu orta büyüklükte Kamboçya şehri ülkenin açık ara en çok ziyaret edilen şehri. Dünyanın en büyük dini yapısı olan görkemli Angkor Wat ve Angkor Arkelojik Parkı, turistleri bu ülkeye getiren yegane şey. Kamboçya'ya gelip Angkor Wat'ı görmediyseniz, Kamboçya'yı görmemişsinizdir demektir.

KOH RONG

Deniz-kum-güneş ayrıyorum diyorsanız, Sihanoukville ile beraber ikinci adresiniz burası. Koh Rong'a Sihanoukville'den hızlı feribotlarla kolaylıkla geçilebiliyor.

Koh Rong Kamboçya'nun parti adası olarak anılan büyüleyici bir adası. Bembeyaz kumdan, palmiyelerden geçilmeyen büyüleyeyici plajları ve popülerliğine rağmen henüz betonlaşmaya gitmemiş, salaş-mütevazi tesisleri ile Koh Rong cennet gibi bir ada. Burası aynı zamanda 'Türk Adası' olarak anılıyor.