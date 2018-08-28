Hıncal Uluç: "İstanbul meğer ne cennetmiş!"

"İSTANBUL'UN NASIL BİR CENNET OLDUĞUNU KEŞFETTİM"

Dün sabah beni işime getirecek arabama nasıl keyifle bindim. Gazetenin önünde nasıl keyifle indim.. Asansöre elindeki kahve fincanı ve bir karış suratla binen, içerdekilerin yüzüne bile bakmadan sırtını dönen, Allahın selamını bile esirgeyen kız bile keyfimi kaçırmadı.. Bir mutluluk tarifim vardır, bilirsiniz.. "Sabah işe giderken 'İşime gidiyorum' diye keyifleniyor, akşam eve giderken 'Ne güzel evime gidiyorum' diye ayni keyfi yaşıyorsanız, mutlusunuz demektir" derim ya hep.

İşe nasıl mutlu geldim. İki sebepten.. Bir ofisimi özlemişim.. Beni sizlere kavuşturacak, 10 günlük özlemimi giderecek bilgisayarımı özlemişim, bir.. Harika bir 10 gün geçirdim iki.. Yıllardan beri en güzel tatilimi yaptım..

Sebep?. İstanbul'un nasıl bir cennet olduğunu keşfettim, yeniden..