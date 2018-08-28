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Ülkemizde bulunan geçmişten gelen yapılar

Hem tarihi dokusuyla hem de ilginç görünümleriyle görenleri büyüleyen , yerli ve yabancı turist, kaşif, fotoğrafçı, araştırmacı ve arkeologlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:11
Ülkemizde bulunan geçmişten gelen yapılar

Milattan önce 3. yüzyıl ile milattan sonra 3. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen , Erdemli'nin Kızkalesi Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şeytan Deresi Vadisi'nde yer alıyor. Adam Kayalar adıyla bilinen ve büyük kabartmalardan oluşan arkeolojik kalıntı, 'in en önem taşıyan yerlerinden biri.

Binlerce yıldır gizemini koruyan Adam Kayalar, bölgeyi ziyaret edenleri tarih kokan bir yolculuğa çıkarıyor. 250 yılda işlendiği tahmin edilen kabartmalar ulaşımı zor olan bir vadi yamacında ziyaretçilerini bekliyor. 9 niş içerisinde 4 kadın, 11 erkek, iki çocuk, bir dağ keçisi ve Roma kartalı figürleri bulunuyor.

Kabartmaların alt kısımlarında yer alan tarihi yazılar yüzyıllar geçmesine rağmen orijinalliğini koruyor. Aynı zamanda Anadolu'da bu kadar kabartmanın bir arada bulunduğu başka bir nokta olmadığı biliniyor. Kabartmaların o dönemlerde yerleşim yerinin ileri gelenleri, komutanları veya onların çocuklarına minnet göstermek için yapıldığı ve kutsal sayıldığı tahmin ediliyor.

Mersin Kültür ve Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, geçmiş yüzyıllarda yapılan Adam Kayalar'ın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde önemli turizm merkezi olan Kızkalesi'ne çok yakın olduğunu bu nedenle sıklıkla ziyaret edildiğini belirtti.

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Ülkemizde bulunan geçmişten gelen yapılar
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