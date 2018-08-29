Cennetten bir köşe 'Sülüklü Göl'

SÜLÜKLÜ GÖL NEREDE?

Sülüklü Göl'e Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun köyünden çıkılabiliyor. Göle giden yol Sakarya'da lakin gölün bulunduğu bölge Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı. Bölgede kış zamanı ise çok canlı bir yaban hayatı mevcut.

TURKUAZ GÖL

Suyu yeşil ve turkuaz renkleri arasında, gün içerisindeki ışığa göre değişiyor. Göl içerisinde göl ile aynı yaşta olduğu söylenen ve hala çürümeden duran ağaç gövdeleri bulunmakta.

YAYLA ÜZERİNDEN DOLAŞARAK GELEBİLİYORSUNUZ

Göl bir milli park alanı olup çevresinde bir çok yürüyüş parkuruna da ev sahipliği yapar. Gölün çevresini tepelerden ve Davlumbaz yaylasından geçerek dolaşabilirsiniz. Tam tur yaklaşık olarak 6 saatinizi almakta. Daha kısa bir yürüyüş için gölün girişinden hemen yukarı çıkan orman yolunu takip edebilir harika bir manzaraya kavuşabilirsiniz.

ÇOK ÇEŞİT BİTKİ

Yol üzerinde çeşitli bitki türlerine rastlayabilirsiniz. Yürüyüşün en tepeye ulaştığı noktada buz gibi bir kaynak suyu da çıkıyor. Yılın hiçbir günü burada su durmuyor. Çeşitli floraların arasında piknik yapmak için buraya arabası ile çıkarlar olabiliyor.

KAMP YAPABİLİRSİNİZ

Göl çevresinde gece kamp yapılabiliyor. Epey yüksek bir rakımda olduğu için yazın en sıcak günlerinde bile gece serin olabiliyor. Eğer açık bir gökyüzü olan geceye denk gelirseniz, galaksideki yıldızların ve bulutların bir çoğunu çıplak gözle görebilirsiniz.

KONAKLAMA İÇİN ADRES AKYAZI

Göl çevresinde su ve wc imkanları dışında başka bir yapı yok. Konaklama için Akyazı'daki otelleri ve ya pansiyonları kullanabilirsiniz. Ayrıca Akyazı termal otelleri ile de ünlü. Karnınız acıktığında ise zengin derelerin eşsiz alabalıklarını orman temalı restoranlarda yiyebilirsiniz.