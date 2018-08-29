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Dünyada muhteşem görüntüleriyle canlılara benzeyen yerler

Tepeden bakıldığında ya da içerisinde yer alan doğal oluşum ve bitkiler sayesinde büyüleyici görüntüler oluşturan bu yerler, sizi de etkisi altına alabilir. İşte dünyada muhteşem görüntüleriyle canlılara benzeyen o inanılmaz yerlerden bazıları.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:59
Dünyada muhteşem görüntüleriyle canlılara benzeyen yerler

Doğal güzellikleriyle aklınızı başınızdan alan inanılmaz yerlerin kuşbakışı görünüşünü merak ettiniz mi? Etmediyseniz de sorun yok çünkü biz sizin yerinize merak edip, çarpıcı bir liste oluşturduk.

DOLPHİN ISLAND, İTALYA

'da şekli yüzünden (Yunus Adası) ismiyle anılan bu ada parçasının gerçek ismi Sirenuse Adası. Günümüzde jet sosyetenin gözdesi haline gelen ada, Antik Çağlardan bu yana sayısız medeniyete ev sahipliği yapmasıyla da ünlü.

DEVRENT VADİSİ, KAPADOKYA

Birbirinden ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapan 'da, Hayal Vadisi ya da Perili Vadi olarak da bilinen Vadisi'ne gittiğinizde, kaplumbağa, deve, fok balığı ve at gibi birçok hayvana benzeyen peri bacalarını görebilirsiniz.

ISABELA ADASI, GALAPAGOS

Isabela Adası, nefes kesen manzaraları ve zengin doğal yaşamıyla araştırmacıların gözde rotalarından biri ama adayı ünlü yapan tek özellik bu değil. Zira Isabela'nın uzaydan çekilen fotoğraflarında şeklinin kocaman bir denizatına benzediği ortaya çıktı.

SENTİNELS OF THE ARCTİC, FİNLANDİYA

-40 dereceyi bulan soğuk hava karşısında çaresiz kalan ağaçlar, kar ve buz tabakalarıyla kaplanınca, ortaya ilginç görüntüler çıkması da kaçınılmaz. Sentinels of the olarak anılan bu bölgedeki ağaçları nöbetçi askerlere ve çeşitli insan figürlerine benzetenler var.

ELEPHANT ROCK, HEİMAEY ADASI, GÜNEY İZLANDA

Vestmannaeyjar Takım Adaları arasındaki en büyük ada olan Heimaey Adası'nı popüler hale getiren en önemli yerlerden biri (Fil Kayası). Hortumunu suya sokan bir file benzediği için bu isimle anılan kaya parçası, oldukça etkileyici bir görüntüye sahip.

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