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Hayatı müzik ekseninde yaşayan kentler

Müzik olmadan yaşayamam mı diyorsunuz? Müzik, kendinizi ifade etme tarzınız mı? Öyleyse müziğin el üstünde tutulduğu bu kentlerde müziğin ritmine kendinizi kaptıracak ve insanların evrensel dilini daha yakından duyumsayacaksınız.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 11:30
Hayatı müzik ekseninde yaşayan kentler

İSTANBUL, TÜRKİYE

, uğruna yüzlerce şiirin yazıldığı, onlarca filmin çekildiği kent. İstanbul aynı zamanda müzisyenlere de ilham kaynağı olan bir şehir. Sahip olduğu güzelliklerle müzisyenleri büyüleyen İstanbul'un sokakları, sanatçıların performanslarına da ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü , farklı coğrafyalardan gelen müzisyenlerin sokak performanslarına ev sahipliği yapıyor. Peru'dan Lübnan'a birbirinden farklı ülkelerden gelen müzisyenler hünerlerini İstanbul sokaklarında insanlarla paylaşıyor.

PARİS, FRANSA



, İstanbul ile birlikte dünyada uğruna en çok şarkı yazılan kent olsa gerek. Dünyanın sanat başkentlerinden biri olan Paris, haliyle müzisyenlere de kucak açmış durumda. Metro vagonlarından tünellere, sokaklardan Seine nehrinin ayırdığı iki yakayı birleştiren köprülerin üzerine kadar farklı yerler, müzisyenlerin performanslarını sergiledikleri noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Müzik sesinin hiç eksik olmadığı bu kentte her an tanıdık bir melodiyi duyabilirsiniz.

VİYANA, AVUSTURYA



Viyana için söylenen "Müziğin Başkenti" sözü hiç de abartılı değil. Klasik müziğin en önemli bestecilerine ev sahipliği yapan kentte çok sayıda konser salonunda günümüzde de bu türün en önemli performansları sahneleniyor. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms ve Mahler gibi önemli bestecilerin müzikal üretimlerini gerçekleştirdiği kentte günümüzde de çok sayıda müzisyen kendisini göstermek için hünerlerini gösteriyor.

LONDRA, İNGİLTERE



Dünyaca ünlü pek çok müzisyenin parladığı kent olan , aynı zamanda en coşkulu konserlere de ev sahipliği yapıyor. Royal Albert Hall, Cadogan Hall, Fabric gibi konser salonlarının yanı sıra ünlü da sayısız konserle adından söz ettiyor. Kentin merkezindeki Soho ve Chinatown ise sokak müzisyenlerinin kendilerini göstermek için hünerlerini sergiledikleri yerler.

BUENOS AİRES, ARJANTİN



Evet, Buenos Aires tangonun başkenti. Ancak dans etmek için bir de müziğe ihtiyaç var. İşte o müzik Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iliklerine kadar işlemiş. Göçmenler kenti Buenos Aires'te özellikle Doğu Avrupa'dan gelenlerin melodileri tangoyu doğurdu. Akordeon sesinin eksik olmadığı kentin merkezinde dolaşırken notaları duymak işten bile değil.

HAVANA, KÜBA



Havana'ya ait fotoğraflara baktığınızda mutlaka müzik yapan insanlara denk gelirsiniz. Bu çok normal. Zira Havana'da müzik, hayatın ta kendisi. Dünyaya Buena Vista Social Club'ı armağan eden bu sokaklar, tükenmek bilmeyen temposuyla müzikseverleri kendisine çekiyor.

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Hayatı müzik ekseninde yaşayan kentler
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