Kendini yollara vurmak isteyenler için 8 alternatif rota

AVRUPA

FRANSIZ PİRENELERİ

Yürüyerek uzun mesafeler kat etmeye alışık olanların yakından tanıdığı GR10 parkuru aslında dev boyutlu bir doğal park gezisini andırıyor. Fransa'da sizi Atlas Okyanusu'nun kıyısından alıp Akdeniz'e kadar ulaştıran 866 kilometrelik güzergah, günde 6 - 8 saat yürüyebilenler için 1,5 - 2 ay kadar sürüyor. Yol boyunca değişen iklim ve eşsiz manzara hayatınızı kalıcı olarak değiştirebilir.

Ne zaman gidilir: Haziran ortasından eylül sonuna kadar ideal. Daha önce ve sonraki tarihler biraz serin olabilir.

SARDİNYA

Akdeniz'in ikinci büyük adası olan Sardinya, 2.000 kilometrelik kayalık sahil şeridi ve 1.000 metreye kadar yükselen dağlarıyla maceracılara Avrupa'nın göbeğinde oldukça değişken bir doğa parçası sunuyor. Ada'daki kayalık yamaçlar, derin vadiler ve dost canlısı küçük köyler tam bana göre diyorsanız seyahatinizi 6.166 kilometrelik Senteiro - İtalya parkuruna doğru uzatabilir ve mütevazı tatilinizi bütün yıla yayabilirsiniz.

Ne zaman gidilir: Mayıs ayı kuru ve serin olduğu için yürüyüş için uygun. Hazirandan ağustosa kadar olan dönem de oldukça kuru, fakat sıcak hava seyahatinizi zorlaştırabilir.

GÜRCİSTAN

Sovyetler Birliği zamanında dünyanın geri kalanından izole olarak kendisini koruyan Gürcistan, Kafkas dağlarını Karadeniz sahili ile birleştiren eşsiz yürüyüş parkurlarına sahip. 12. yüzyıldan kalma mağara manastırı gibi birçok tarihi mekanı da gezginlere sunabilen ülke, eşsiz ve el değmemiş manzarası sayesinde sizi kolaylıkla dünyanın geri kalanından kopartabilir.

Ne zaman gidilir: Mayıstan eylüle kadar olan dönem gezi için ideal. Dağ yürüyüşü yapmak isteyenler için ise en iyi seçenek temmuz ve ağustos olabilir.

ASYA VE AVUSTRALYA

KİMBERLEY, BATI AVUSTRALYA

Çok uzaklara gitme ve kendini vahşi doğanın içine bırakma fikri sıcacık koltuğunuzda otururken kulağa hoş gelebilir ama gerçekler o kadar da tatlı olmayabilir. Kuzeybatı Avustralya'nın tozlu, kayalık ve vahşi topraklarında, İngiltere'nin yaklaşık üç katı büyüklüğünde bir alan kaplayan Kimberley, keskin dik yamaçları ve derin vadileriyle maceracılara %100 gerçek bir "vahşi doğa" sunuyor.Unutmayın, parkur ne kadar zorluysa sonundaki ödül de o kadar büyük olacaktır.

Ne zaman gidilir: Nisan ve ekim arası hava çok daha kuru ve serin. Kasımdan marta kadar uzanan dönemden kaçının, çünkü 40 dereceye kadar ısınan bölgedeki aşırı nem tatilinizi çekilmez hale getirebilir.

SRİ LANKA GEÇİŞİ

Hindistan'ın doğu kıyısında yer alan bu adanın yemyeşil doğası, ıssız şelaleleri, çay kaplı tepeleri ve dost canlısı insanları keyifli bir yürüyüş parkuru için gereken her şeyi içinde barındırıyor. Horton Ovası, Bandarawela, Knuckles Sıradağları ve bulutların üzerindeki eşsiz manzarasıyla Adam's Tepesi yürüyüş boyunca sizi karşılayacak duraklardan sadece birkaç tanesi.

Ne zaman gidilir: Kasım ve ocak arasındaki yağmur sezonu ile temmuz ve ağustos aylarındaki rüzgar mevsimi dışında her tarih uygun.

VİETNAM SAHİLLERİ

Hanoi ve Ho Chi Minh Cityarasındaki işlek turist rotası seyahat için çok daha elverişli olsa bile, ülkeyi sahil bölgesinden kuşatan gerçek Vietnam'ı tanımak için çok daha ideal. Hem tarihi mirası ve bitki örtüsü hem de el değmemiş kumsalları ile uzun ama unutulmaz bir macera vadeden bu yolda, bölgenin ilham veren insanları ile de tanışma fırsatı bulacaksınız.

Ne zaman gidilir: Güney bölgesi aralıktan nisan sonuna kadar oldukça kuru, merkez bölge şubat ve eylül arası uygun, kuzey için ise en iyi dönem ekim ve aralık arası.

AMERİKA

ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ / PERU

Kuzey Şili'nin en ıssız bölgesini kaplayan Atacama, özellikle Ay yüzeyine benzeyen coğrafyası ve yıldızlı geceleri ile tanınıyor. Eğer gerçekten dünyanın geri kalanından soyutlanmak ve insanlardan uzaklaşmak istiyorsanız, dünyanın en kuru iklimine sahip bu çöl derdinize kesinlikle deva olacak. Sıcak su kaynakları, küçük göller, uçsuz bucaksız tuz düzlükleri ve kendine has evleriyle yerel köyler sizi adeta bambaşka bir gezegene ışınlayacak. Önemli uyarı: Yüksek irtifa her türlü sportif aktiviteyi göründüğünden daha zor hale getirebilir. Yürüyüş parkurlarınızı daha kısa tutmanızda yarar var.

Ne zaman gidilir: Temmuz ve mart arası.

AFRİKA

MADAGASKAR GEÇİŞİ

Afrika'nın doğu kıyısında uzanan ada aslında tüm maceracıların hayalini süsleyen bir doğaya sahip. Sık ormanlar, dik kayalıklar, çılgın akan nehirler ve zengin canlı hayat her gezgine unutulmaz anılar bırakabilir. Genel turist rotalarının dışında şartlar biraz ilkel olsa da yerel halkla temasa geçip işleri daha kolay hale getirmek mümkün. 2.500 kilometrelik rotayıtamamlayarak ülkeyi baştan başa geçen ilk isim, 2016 yılında bu iş için 155 gününü harcayan Britanyalı maceracı Ash Dykes oldu.

Ne zaman gidilir: Nisan ayından aralık ortasına kadar iklim oldukça kuru ve yürüyüş için uygun.