Türkiye'de mutlaka tatmanız gereken lezzet durakları

LEZİZ KATMER VE BAKLAVALARIYLA GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden biri olan Gaziantep, ülkemizde seyahat ve lezzet söz konusu olduğunda neredeyse herkesin aklına gelen ilk şehir olma özelliğini taşıyor.

Sabahın erken saatlerinde sunulan çıtır çıtır katmerler, kahvaltı sofralarının baş kahramanı olarak masada yerini alıyor. Şehirde bu anlamda seçenek çok olsa da katmeri kadar zengin kahvaltısıyla da ünlenen Orkide Pastanesi birçok gezginin favorileri arasına girdi bile.

Gaziantep'te katmerle başladığınız lezzet yolculuğunuza sırasıyla küşleme, kebap ve baklava ile devam edebilirsiniz. Hatta sırf yemeğin yanında gelen salatalar ve nefis ayran için bile buralara kadar gelmeye değer.

HAMSİLİ LEZZETLERİN ŞEHRİ TRABZON

Karadeniz kıyısı boyunca uzanan, Trabzon'da denizden tutulduğu gibi pişirilen hamsiler bölgenin yeme içme seçenekleri arasında başı çekiyor. Hamsinin dışında mısır ekmeği, muhlama veya mıhlama olarak da bilinen, kuymak ve karalahana sarması gibi tatlar Trabzon seyahatinizi daha bir anlamlı kılacak nefis tatlardan bazıları.

Yemeğin ardından ise sırada adı her ne kadar börek olsa da bölgenin en lezzetli geleneksel tatlılarından biri olan Laz böreği var. Tatlınızı yerken taze demlenmiş çayınızı yudumlayabilir ve buraya yapacağınız seyahatin iştah açıcı bir anı olarak hafızanıza yerleşmesini garantileyebilirsiniz.

KUMRUDAN MİDYEYE İZMİR

İzmir de tıpkı Gazinatep gibi adı kendine has lezzetleriyle anılan şehirlerimizden. Sabahları fırınlardan yükselen boyozun kokusu, Ege'nin armağanı taze balıklar ve midye, kumru, torpil ve daha nicesi şehrin en az kendisi kadar büyük bir üne sahip. Üstelik İzmir'in ister merkezinde isterseniz de Çeşme gibi popüler tatil yörelerinde olun şehre özgü tatların birçoğunu kolaylıkla bulabilirsiniz

Bu arada, damla sakızlı Türk kahvesini ve yazın serinletici dondurmaları da unutmayın.

İSKENDER VE KESTANE ŞEKERİYLE BURSA

Ülkemizde Uludağ sayesinde aynı zamanda önemli bir kış turizmi merkezi olarak anılan Bursa'nın lezzetleri saymakla bitmiyor. Sabahları taptaze susamlı çubuklar, dönerin üzerinde özel sosu ve yanında yoğurduyla servis edilen İskender kebap, mihaliç peyniri, pideli köfte ve İnegöl köfte Bursa'nın harika lezzetlerinden sadece birkaçı.

Şehirde İskender yemek için Yavuz İskenderoğlu veya Uludağ Kebapçısı gibi yerleri tercih edebilirsiniz. Bursa'nın en ünlü lezzet duraklarından olan bu iki adres dışında diğer seçeneklerin de bu konuda pek eksiğinin bulunmadığını hatırlatalım.

Şehrin diğer bir ünlü tadı kestane şekeri ise hem tatlı bir şeyler atıştırmak hem de buradan ayrılırken yanınızda hediyelik olarak getirmek için ideal. Daha önce tüm bu lezzetleri tattıysanız, bu defa biraz daha farklı bir alternatif ararken küçük bir pide türü olan cantığı deneyebilirsiniz.

KEBABIN DİĞER ADI ADANA

Adana öyle bir şehir ki ülkemizin neresinde olursanız olun ismini söylediğinizde masanıza dünyanın en lezzetli kebaplarından birinin geleceğinden emin olabilirsiniz. Elbette en iyisi buraya kadar gelmek.

Şehirde yapılan kebaplar İstanbul'da ve diğer yerlerde yediklerinizden kesinlikle çok farklı. Bu farkın nedeni belki de Adana'da kebapların biraz daha yağlı olması. Bunun dışında şehrin havasından mıdır suyundan mı bilinmez ama birebir aynı malzemeler kullanıldığında bile Adana'da servis edilen kebap diğerlerine kıyasla bir adım öne geçiyor. Adana, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere çok yakın değil ancak şehirde bulunan havalimanı sayesinde ulaşım bir o kadar kolay.

TANTUNİ DİYARI MERSİN

Akdeniz'de uygun fiyatlı tatil yapmak isteyen gezginlerin gözdesi Mersin'e yolunuz düşerse, tantuniyi tatmadan buradan sakın ayrılmayın. Ekmeğin arasına dizilen ince doğranmış etler sıcak sıcak önünüze kadar geliyor. Hem de gece veya gündüz fark etmeksizin ne zaman isterseniz...

Aslında tantuniyi Adana kebabı gibi ülkemizin birçok yerinde tatmak mümkün ancak Mersin'de yapılanlar gibi olmuyor. Yanında buz gibi bir bardak ayranla tantuni keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Mersin'e gelmek için Adana'ya uçarak önce kebaplarla ve daha sonra tantuniyle kısa bir gurme seyahatine çıkmak da hiç fena bir fikir değil.

BALIK EKMEK KEYFİNİN ADRESİ İSTANBUL

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ziyaretçilerini her köşesinde farklı bir lezzetle selamlıyor. Şehri tam ortasından ikiye ayıran İstanbul Boğazı boyunca dizilen balıkçılarda mevsimine göre balık çeşitlerinden mezelere ve tatlılara kadar neredeyse her şeyi bulabilirsiniz.

Eğer yemek için fazla para harcamak istemiyorsanız, Eminönü, Üsküdar veya Kadıköy gibi sahillerde balık ekmekle de karnınızı doyurabilirsiniz. Üstelik Eminönü sahilinde balığın yanına turşu suyu alabileceğiniz turşucular da hazır bekliyor. Boğaz'ın Anadolu tarafına geçerseniz, Kanlıca sahiline mutlaka yolunuzu düşürün. Karşı konulmaz güzelliği ile şiirlere ve şarkılara konu olan bu yerde ünlü Kanlıca yoğurdunu kaşıklarken manzaranın seyrine doyum olmuyor.

Yaz aylarında gelenlerse Kadıköy'ün en güzel semtlerinden biri olan Moda'da dondurma yemeden şehirden ayrılmamalı. Tüm bu harika lezzetlerin dışında eğer tam bir çikolata bağımlısıysanız, rotanızı doğru Beyoğlu'na çevirin. Semtin adıyla anılan ve içi fındık, fıstık veya bademle doldurulan çikolataların uzaktan görüntüsü bile lezzetleriyle ilgili ipucu vermeye yetiyor.