3 ülkenin buluştuğu sanat şehri: Basel

SIKI KURALLARI VAR

Bu kadar kozmopolit bir şehir olmasına rağmen sıkı kuralları var. Zaten İsviçre'nin genelinde de bu kurallar hakim. Arabanızı yanlışlıkla park çizgisinin dışına park edin ya da çöpünüzü yere atın hemen ceza keserler. Şehirde herşey kurallara uygun.

İSVİÇRE'NİN EN ZENGİN ŞEHRİ

Basel'i Ren Nehri ikiye bölüyor. Kuzeyi Klein güneyi ise Gross olarak adlandırılıyor. Ve bu iki bölge ayrı yerel yönetim tarafından yönetiliyor. İki ayrı kanton var. Basel, yaklaşık 190 bin kişilik nüfusuyla İsviçre'nin Zürih ve Cenevre şehirlerinden sonra en büyük 3. kenti. Kişi başına 115 bin İsviçre frangı geliriyle de İsviçre'nin en zengin şehri. Yakın ülke ve şehirlerden çalışmak için her gün şehre gelen yaklaşık 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

BASEL GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Alstadt yani eski şehir mutlaka yürüyerek gezilmeli. Munster Katedrali, Botanik Park, Spalentor, Rathaus, Tinguely Çeşmesi, Marktlplatz, Mitlere Köprüsü olmazsa olmaz rotalardan. Ren nehri boyunca yürüyüş yapılmalı ve sandala binilmeli.

ÇİKOLATA VE SAAT

İsviçre'ye giden pek çok kişi kendisine ünlü markaların saatlerinden almayı hayal eder. Ünlü saat markalarının mağazalarını görünce zaten almak isteyeceksiniz. Bütçeniz kısıtlıysa da İsviçre çikolatalarından almadan olmaz. Groos Basel olarak adlandırılan bölgede daha ziyade küçük butikler, el yapımı ürünlerin satıldığı dükkanlar vardır. Ren Nehri'nin sol tarafında kalan Klein Besel bölgesinde ise daha büyük kapalı alışveriş merkezleri yer alır. Kısacası Basel'de pahalı ve kaliteli markalara yönelik alışveriş yapmak çok kolay.

SANATSEVERLER İÇİN

Basel sanat trafiği açısından dünyada kabul görmüş şehirlerden birisi. 1970 yılından bu yana süregelen bu sanat fuarı, şehrin en beklenen zamanlarından birisi. Basel'deki müze sayısı 35 olup, Avrupa'da müze yoğunluk oranı en yüksek şehirlerden birisi. Kunstmuseum buradaki ana müzelerden biri. 19. ve 20. Yy eserleri devamlı koleksiyonlarını oluşturuyor.

Bir oda tamamen Picasso eserlerine ayrılmış, dışarıda ise Rodin heykeli var. Andy Warhol, Van Gogh, Edgard Degas, Claude Monet ve daha birçok efsane ressamın hayranıysanız en az 3 saatinizi Kunstmuseum'a ayırmalısınız. Ziyaret etmeye değer diğer müzeler Tinguely, Fondation Beyeler, Basler Papiermühle ve Naturhistoriches olarak sıralanabilir.