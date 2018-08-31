Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

turizminde yeni rekor 9 milyon

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran 'ya havayoluyla gelen sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 491 bin kişilik artış oldu. Ağustos rakamı ise 2 milyonu geçti.

DHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 16:23
Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

Turizmin başkenAntalyalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Valisi Münir Karaloğlu tarafından Perge 'ni öne çıkarmak amacıyla 'Perge Yılı' ilan edilen 2018'de, 14 milyon da hedefi konuldu.
Bu yılın mayıs ayından itibaren bugüne kadarki en yüksek rakamların ulaşıldığı 2014'ü geçmeyi başaran kent turizmi, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

30 Ağustos günü itibariyle kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon barajını aştı. 1 Ocak-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gelen turist sayısı, 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Bu rakamın 8 milyon 825 bin 129'u 'na, 236 bin 955'i ise Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 491 bin oldu. En kötü dönem olan 2016'nın aynı dönemine göre turist sayısı neredeyse iki kat artışla, 4 milyon 753 bin kişi daha fazla oldu. Ağustos ayının 30 günlük döneminde ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 2 milyon rakamını aşarak, 2 milyon 75 bin 27'ye ulaştı. Geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 20'lik artış kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN