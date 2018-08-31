Dünyanın en iyi 7 yürüyüş rotası

İNKA YOLU – PERU

Inkalar, Mayalar ve Azteklerin ve geçmişte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda yürüyüş rotası çok fazla ilgi görmektedir.Yaklaşık 49 km uzunluğunda olan yürüyüş yolu Kutsal vadiden başlayıp Machu Picchu'da bitiyor.Uzun ve zorlayıcı bu yolculukta çadırlarda konaklama yapılıyor.Yürüyüşünüz boyunca 3 adet yüksek geçitten geçiliyor.İnka Yolu, UNESCO dünya mirasları listesinde de yer almaktadır.İnka döneminde taş döşenen yollarda harika bir yolculuk sizleri bekliyor.

ANNAPURNA ROTASI – NEPAL

Himalayalar'da en çok ilgi gören yürüyüş rotalarından biri olan Annapurna, dünyanın en yüksek dağları arasında oldukça zorlu bir parkur sizleri bekliyor.Yürüyüş esnasında 5.400 m yükseliğe kadar çıkıyorsunuz.Yürüyüşler rotası için 14 ila 23 günlük turlar bulunuyor.

METEORA – YUNANİSTAN

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları listemizde bir sonraki durağımız Yunanistan.Gökteki Manastır Meteora'ya ulaşımda yer alan trekking rotaları bulunuyor.Manastıra kadar olan yürüyüş rotası dik ve dar.

OVERLAND YOLU – AVUSTURALYA

Tazmanya'nın dünya mirasları listesinde yer alan vahşi yaşamın kalbinde bir yürüyüş.Cradle Dağı'ndan St Clair Gölü'ne uzanan 65 km'lik harika bir trekking rotası.Bu zorlu rota 6 gün sürüyor.Yürüyüş için Kasım ile nisan ayları arası en iyi zaman olarak belirtiliyor.

LİKYA YOLU – TÜRKİYE

Ülkemizde yer alan ve Fethiye'dAntalyalya'ya uzanan yaklaşık bulunan Likya yolu 535 km'lik bir rotadır.Yerli ve yabancı pek çok yürüyüş tutkunu tarafından tercih edilen Likya Yolu, dünyanın en iyi ilk 10 uzun mesafe yürüyüş yollarında birisidir.

HAUTE YOLU – FRANSA

Fransa ve İsviçre arasında olan yürüyüş rotası, Fransa tarafında yer alan Chamonix'den başlayarak İsviçre tarafında ise Zermatt'a kadar uzanıyor.Yaz aylarında yapılan yürüyüşlerde yol boyunca karşınıza çıkan kulübeleri kiralayarak konaklayabilir ve harika manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

BALTORO K2 – PAKİSTAN

25 gün süren yürüyüş dünyanın en yüksek yürüyüş noktalarından biri olan Baltoro Buzulu rotasında 8.611m yüksekliğe kadar çıkılıyor.Hızlı akarsular ve nehirler ile dünyanın en uzun buzullarından birinde muhteşem manzara eşliğinde harika bir trekking sizleri bekliyor.