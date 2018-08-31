Sonbaharda tatile çıkmak için en keyifli neden

SICAKLAR SİZİ RAHATSIZ ETMEZ

Güney kesimlerde tatil yapacaksanız en iyi zamanın sonbahar olduğunu söylemek mümkün. Deniz suyu ısınır, hava sıcak olur, ancak sıcak hava yaz ortası gibi sizi kavurmaz. Böylece güneşin zararlı ışınlarından da kurtulmuş olursunuz.

UCUZ FİYATLARIN TADINI ÇIKARIRSINIZ

Sonbahar mevsiminde otel fiyatlarının ucuzladığını, otellerin fiyat olarak en yüksek olduğu aylar, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Eylül ayında ise fiyatlar ucuzlar. Ayrıca uçak bileti fiyatları da yoğun yaz sezonu kadar pahalı olmayabilir, hele ki biletinizi önceden alırsanız, bu tatil size kesinlikle daha uyguna gelecektir. Hatta Eylül'ün 20'si itibariyle fiyatlar biraz da aşağı inecektir. Hem şehirler arası yollar hem de tatil bölgelerinin trafiği sakinleşir. Yaz aylarında Bodrum trafiği, İstanbul trafiğini aratmıyor diyenler, sonbaharda her yeri rahatlıkla gezebilir. Şehirler arası yollar sakinleşir. Köprüler, vapurlar sakinleşeceği için gideceğiniz yere ulaşmak daha kolay olacaktır. Bazı tatil bölgelerinde yazın kalabalıktan yürüyemediğiniz sahil yolları da sakinleşecektir.

Sonbahar mevsiminde deniz güzel olur, aşırı sıcaklar biter ve yollar sakinleşir. Sonbaharın o eşsiz güzellikteki renkleri de artık kendini iyice hissetirmeye başlar. Doğa bambaşka ve bol renkli bir cümbüşe bürünür. Bu görsel şöleni kaçırmamak için tatile çıkmak harika bir fikir olabilir.