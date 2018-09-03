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Hobbit 2: Sivas’ın çorak toprakları

Büyük bir hayran kitlesine sahip, kült olmuş serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit dünya sinemasının en önemli filmlerinden. Evleri adı verilen bu evler hem yurt içi hem de yurt dışından bu bölgeye birçok turist ziyaret etmekte.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 12:36
Hobbit 2: Sivas’ın çorak toprakları

Serideki Hobbit karakterlerinin yaşadığı yamaca gömülü evlerden esinlenen de birkaç yıl önce merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve 'na filmdeki evlerin benzerini inşa etmeye başladı. Evleriadı verilen bu proje daha inşaat halindeyken ilgi görmeye başladı ve bu evler tamamlandıktan sonra da ilgi odağı olmaya devam etti. Belediyenin belirttiğine göre yurt içi ve yurt dışından bölgeye birçok ziyaret olmakta, Avrupa Ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Çin ve Japonya'dan turistler de Hobbit Yamaç Evleri'ni görmeye gelmektedirler.

Mesire alanında bulunan Hobbit evleri 65-70 metrekarelik bir alanda 1+1 olarak inşa edilmişlerdir. İçerisinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunan bu evler mimari açıdan filmdekilere benzese de konfor olarak gelen ziyaretçilerin rahatça vakitlerini geçirebilecekleri şekilde dizayn edildi. İlk olarak sadece iki ev inşa edilmiş olmasına rağmen gördüğü yoğun ilgiden sonra Sivas Belediye'si bu sayıyı altıya çıkardı. Bu projeyle ilgili çalışmalarını sürdüren belediye 'Hobbit' evlerinin sayısını yüze çıkarmayı hedefliyor. Talebin rahatça karşılanması ve bu bölgenin turizme kazandırılması amacıyla sayısının arttırılması hedeflenen evler dayalı döşeli olarak en az iki günlüğüne isteyenlere kiraya verilmeye başlanacak.

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Hobbit 2: Sivas’ın çorak toprakları
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