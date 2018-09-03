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’in en güzel fiyordu

Her yıl, yüzlerce ziyaretçi sbana Demiryolunda tren yolculuğu, Rallarvegende bisiklet turu ya da küçük köyün etrafındaki harika manzarada yürüyüş yapmak için ‘in Flam kasabasına geliyor. Flam, dik dağlarla, gürleyen şelalelerle ve dar vadilerle çevrili. İlkbahar ve yaz aylarında Flåm Limanı’na giden yol boyunca dar fiyortta süzülen büyük gemiler görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 09:58
Norveç’in en güzel fiyordu

Demiryolu, 2014 yılında tarafından dünyanın en inanılmaz tren yolculuğu olarak seçildi. 12 mil uzunluğundaki tren yolculuğu kullanımı derin vadileri kesen nehirleri, dik yamaçlardan akan şelaleleri, kar ile kaplı tepeleri, dik yamaçlarda baş döndürücü bir güzelliğe sahip.

Flam'den yakınlardaki dağlarda yürüyüş turları yapabilir ya Aurlandsfjord ve Nærøyfjord'u keşfedebilirsiniz. Nærøyfjord UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan ve dünyadaki en dar fiyort; bir noktada sakin suların üzerinde yükselen dağlar ile sadece 250 metre yüksekliğinde.

Diğer popüler seçenekler arasında Flamselven nehrinde balık avına çıkmak da da 'in en iyi manzaralı ve en popüler bisiklet yollarından biri olan Rallarvegen'i keşfetmek yer alıyor.

Jambon, av eti, kuzu, somon, keçi peyniri, meyve ve dut benzeri yerel ve geleneksel yemekleri servis eden birçok restoran bulunuyor. Yerli birası, Norveç'teki en başarılı el yapımı biralar arasında yer alıyor.

FLAM TREN YOLU

Myrdal'ın yüksek tepeden ısrarla Bergen yönünde aşağıya Doğru Aurlandsfjord'un Flam istasyonuna uzanan harika bir tren yolculuğu. Flam Norveç'in en önemli ve muhteşem turistik öğelerinden biri olarak sayılıyor. 2014 yılında Lonely Planet'ten dünyanın en güzel tren yolu seçildikten sonra her yıl dünyanın birçok yerinden ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Mırdal ve Flam tren yolu bütün yıl boyunca kullanıma açık. Flam tren yolu yolculuğu, tüm yıl boyunca vahşi ve mükemmel Norveç dağlarından bir kısmının harika manzarasını sunuyor. Yol boyunca derin vadilerden geçen nehirler, karlı tepeler, dik yamaçlardan dökülen şelaleler, dağlara tutunan çiftlikleri göreceksiniz. Auradesfjord'un keyfini çıkarmak için alt katta, Flam vadisinin güzel manzarasının ve inanılmaz güzellikteki yerleri görmeniz gerekiyor.

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Norveç’in en güzel fiyordu
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