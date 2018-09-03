Pisa Kule hakkında bilinmesi gerekenler

Bitirildiği tarihten itibaren, ilk 5 yılını dik durarak geçiren, 3. katının tamamlanmasından sonra, güneye doğru eğilmeye başlayan Pisa Kulesi, Mucizeler Meydanı olarak bilinen Piazza dei Miracoli'de, aslında şehir katedralinin çan kulesi olarak yapılsa da ondan ayrı olarak, 1173'te inşa edildi. Yapımına 1173'te başlanan ve inşası 199 yıl süren kulenin, savaş nedeniyle tam 1 yüzyıl ara verilen inşaatı ancak 1272'de devam edebildi. Bulunduğu temelin yumuşak zeminindeki çökmeden dolayı eğilen Pisa Kulesi, halen her yıl milimetrenin onda yedisi kadar, yani 100 yılda 0,7 cm eğilmeye devam ediyor. Kulenin şu anki eğimi 5,5°.

PİSA KULESİ HAKKINDA BİLGİLER

Üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen kulenin tepesine ise 294 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. En üstteki çanların bulunduğu 8.kat, silindir biçimine sahip. Roma mimarisi tarzında, Orta Çağ'da Pisa Katedrali'nin çan kulesi olarak yapılan Pisa Kulesi'nin, 6 ana sütun dizisinden oluşan 8 katı mevcut. 8.katında ise her biri bir notaya denk gelecek şekilde 7 tane çan bulunuyor. Her katı sütunlar üzerinde yükselen kulenin ilk katında 15, ondan sonraki 6 katında 30'ar sütun var.

Kuzey tarafında 294, güney tarafında ise 296 basamağı bulunan kule, 1987'den bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor. Kule etrafındaki katedral, anıt mezarlığı ve vaftizhane de UNESCO Listesi'nde yer alıyor.

Pisa'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılan Pisa Kulesi'nin yüksekliği 55.86 m, kalınlığı ise 2.44 m. Yaklaşık 14.500 ton ağırlığa sahip kule, 1990-2001 yılları arasında onarım için kapalı tutuldu. Bulunduğu zemindeki çökme nedeniyle yıkılma aşamasına gelse de 20 milyon sterlinlik projeyle kurtarılan ve birkaç yıl içinde yıkılacağı uyarısında bulunulan kule, proje kapsamında yapılan 45 cm'lik bir düzleştirme çalışmasıyla eski haline getirildi. Proje kapsamında 45 cm'lik bir düzleştirme gerçekleştirilen kuleye yapılan restorasyon 200 yıl daha kuleyi ayakta tutacak.

Galileo'nun düşme kanunlarını ispat etmek için milli gurur sembolü olarak kabul edilen Pisa Kulesi'nden faydalandığı biliniyor. Galileo, ağırlıkları ne olursa olsun bütün cisimleri yer çekiminin aynı şekilde çektiğini iddia ediyordu. Bunu ispat etmek üzere, Pisa Kulesi'nden biri yarım kiloluk, öteki 5 kiloluk iki ağırlık bıraktı, iki ağırlık aşağıya aynı anda düştü.