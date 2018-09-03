Prag'da gezilecek yerler

PRAG KALESİ

Prag Kalesi, dünyanın en büyük antik kalesi olarak kabul ediliyor. 880'de inşa edilen ve Prag siluetinin önemli bir parçası olan kalenin, farklı mimari Prag Kalesi, dünyanın en büyük antik kalesi olarak kabul ediliyor. 880'de inşa edilen ve Prag siluetinin önemli bir parçası olan kalenin, farklı mimari tarzlarda saray ve kiliseleri bulunuyor. Başlı başına bir tablo gibi duran Prag Kalesi'nin büyük kısmı günümüzde Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılıyor. Kalede yer alan önemli yapılar ise, Aziz Vitus Katedrali, Eski Kraliyet Sarayı, Altın Yol, Aziz George Bazilikası, Aziz George Manastırı ve Kraliyet Bahçeleri.

KARL KÖPRÜSÜ

Karl Köprüsü, Vltava Nehri üzerine kurulmuş, Prag'ın en güzel ve tarihi köprüsü. Kral IV. Karl tarafından 1357-1400 arasında yaptırılan köprü 516 m uzunluğunda, 10 m genişliğinde. İki ucunda birer kulenin yer aldığı köprüde tam 30 heykel var. Vlava'nın göz alıcı manzarasını izlerken, renkleri, turistleri ve heykelleriyle bir tuvalin içinden geçer gibi hissettiren Karl, Avrupa'nın en etkileyici köprüsü.

TARİHİ MEYDAN

Tarihi Meydan, 1992'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve kentin birçok tarihi yapısını barındıran bir bölge. Geçmişi 10. Yüzyıla uzanan Tarihi Meydan'da, mimarisiyle büyüleyen binaların yanı sıra çok sayıda restoran, mağaza ve galeri yer alıyor. Meydan bir yanıyla Prag'ın en ünlü yapılarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan açılan restoranlar ve mağazalar da günümüz Prag'ını yansıtıyor.

ASTRONOMİK SAAT KULESİ

Astronomik Saat Kulesi, Prag tuvali içinde en öne çıkan yağlıboya yapı. Kentin simgelerinden de biri olan kulenin yapım tarihi 1410. Matematik profesörü bir saatçi tarafından yapılan ve tam 600 yıldır çalışan saat, dünyanın en eski üçüncü saati olarak biliniyor. Astronomik Saat'in bulunduğu kuleye çıkıp kentin manzarasını panoramik olarak izlemeden sakın dönmeyin.