Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Romanya gezilecek yerler...

Romanya gezilecek yerler...

Büyüleyici ve çeşitli doğal zenginlikleriyle ziyaretçilere pek çok destinasyon seçeneği sunan, ülkeye gelen yabancı sayısı her geçen yıl artıyor. Romanya‘yı ziyaret eden yabancı turistlerin gezi listelerinde yer alan yer ve mekanlarsa birbirinden renkli ve şaşırtıcı. İşte doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Romanya'yı gezilecek yerlerden bazılarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 10:57
Romanya gezilecek yerler...

SİGHİŞOARA

Transilvanya (Erdel) bölgesinde yer alan küçük orta çağ kasabasının merkezi, Unesco koruması altında. III. Vlad (Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak da bilinir) doğum yeri olan kasaba rengarenk evleri, şirin sokakları ve sevimli kafeleriyle leri çekiyor.

CORVİN ŞATOSU

15'inci yüzyılda yapılan Gotik şato, asma kapılı girişi ve çevresindeki hendekle resmen masallardan fırlamış gibi. İçi de dışı gibi ürkütücü görünen şatoyu gezerken çocuklarınızı yanınızdan ayırmamanızı tavsiye ederiz.

KRAL DECEBALUS'UN HEYKELİ

Dacia'nın (eski Romanya) son kralı olan , bugün bir milli kahraman. Kayalara oyulmuş 40 metrekik kabartma portesi, Tuna'nın Romanya'ya ait tarafında 1994 ile 2004 yılları arasında yapıldı.

TEMEŞVAR (TİMİSOARA)

Nüfus açısından Romanya'nın üçüncü büyük kenti olan , sevimli sokak ve binaları ve yıl boyunca devam eden müzik, sanat ve kültür faaliyetleriyle ziyaretçileri çekiyor.

KREŞ PARLAMENTO SARAYI

Dünyanın Pentagon'dan (ABD Savunma Bakanlığı) sonra en büyük ikinci kamu yönetim binası olan 'nda, büyük paralar harcanarak dekore edilmiş 300'den fazla oda var. Yakın geçmişte Romanya'yı yöneten diktatör Çavuşesku tarafından yaptırılan ak renkli saray bugün faşizm, yolsuzluk ve hıyanetin sembolü olarak halkın ziyaretine açık.

BALEA GÖLÜ

Orta Romanya'daki Fagara? Dağları'nda bulunan buzul gölü, deniz seviyesinden 2034 metre yukarıda. Kıyılarındaki iki köşk hem manzarayı zenginleştiriyor hem de turistlere kısa süreli konaklama imkanı sunuyor.

TARGU MUREŞ KÜLTÜR SARAYI

Kentin o zamanki valisi tarafından 1911-1913 arasında yaptırılan , Art Nouveau mimarisinin ülkedeki en güzel örneği. Yıllar boyunca kütüphane ve güzel sanatlar okulu olarak kullanılan bina bugün sanat sever turistlerin mutlaka uğraması gereken bir kültür merkezi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Romanya gezilecek yerler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN