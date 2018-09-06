Bozcaada’da lezzet dolu festival: Yerel Tatlar Festivali

Yemek şenliğinin yanı sıra Yerel Tatlar Festivali'nde birbirinden farklı atölyeler açılıyor ve adada gerçek bir festival havası esiyor. Bozcaada Meydanı'nda kurulacak standların yanı sıra adanın pek çok sokağında dans, pilates ve yoga atölyeleri kurulacak. Katılımcılarına mükemmel bir festival deneyimi vaat eden Bozcaada'da aynı zamanda ünlü isimlerin katılacağı sürpriz etkinlikler ve konserler de olacak.

BOZCAADA'NIN YEREL TATLARI

Bozcaada'nın yerel tatları öyle lezzetli ki, her sene uğruna böyle eşsiz bir festival düzenleniyor. Gelin birlikte Yerel Tatlar Festivali'nin başrollerini tanıyalım.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, Ege bölgesiyle özdeşleşen bir yağ olarak biliniyor. Bozcaada'nın zeytinyağı ise adada yetişen zeytinlerden özel olarak yapılıyor. Tüm yemeklere lezzetini veren Zeytinyağı, Bozcaada yerel tatlarının vazgeçilmezi.

Damla Sakızlı Kurabiye: Damla Sakızlı Kurabiye, Bozcaada ile özdeşleşen lezzetlerden. Yerel tatlarda genellikle mezeler, zeytinyağlı yemekler beklerken kurabiye görmek sizi şaşırtmasın. Adada damla sakızının ayrıca popüler olduğunu hatırlatalım.

Reçeller: Bozcaada'nın en önemli yerel lezzetlerinden biri de reçeller. Bölgede yetişen bütün meyvelerin reçelini yapan yerli halk, festivalde de pek çok çeşitle sevenlerinin karşısına çıkacak.